新德里台印經濟會議 促電動車智慧城市合作

台印經濟聯席會議30日在新德里舉行，共同主持人台灣彩券公司董事長薛香川（左起）、印度工商協會電子與白色家電委員會共同主席夏瑪、駐印度代表田中光、印度工商協會副秘書長辛格霍合影。中央社記者康世人新德里攝 108年7月30日

（中央社記者康世人新德里30日專電）第18屆台灣印度經濟聯席會議今天在新德里召開，雙方電子、電動車及智慧城市等領域業者近200人出席，與會者聚焦在電動車與智慧城市上報告與討論，合作意願強烈。

會議由中華民國國際經濟合作協會（國經協會）與印度工商協會（FICCI）合辦，上午在新德里印度工商協會會議室召開，由國經協會印度代表團團長薛香川、中華民國駐印度代表田中光、FICCI副秘書長辛格霍（Manish Singhal）、FICCI電子與白色家電委員會共同主席夏瑪（Manish Sharma）等人主持。

薛香川在致詞時說，這次會議聚焦在電動車、智慧城市和貿易合作，也有來自台灣與印度最佳專業人士與業者與會，相信藉著會議的交流與對話，能促進雙邊更多合作。

田中光表示，印度總理莫迪（Narendra Modi）連任後推動「新印度」，編列大筆預算推動製造、基礎建設，重新建構農業領域，希望印度在5年後的經濟規模達到5兆美元；莫迪政府相關政策對外國投資者都有幫助。

他說，2014年曾與印度友人談過不要錯過經濟快速成長的印度巴士，強調台灣企業一直都參與印度發展，且經過幾年後有更多台商到印度投資，相信下個機會是電動車產業；而許多大廠電動車零元件與電池都是台灣製造，相信台印雙方能擴大合作，為雙方的人們共創更好未來。

主辦單位安排印度商工部旗下負責招商的機構「投資印度」（Invest India）助理副總裁蘇妲（Sai Sudha）、卡納塔卡省（Karnataka）工商局主任兼工業發展專員克利希納（Gunjan Krishna）說明印度和卡省的投資優勢與優惠，特別設立單一窗口為台商投資服務，積極向考慮到印度投資的台商招手。

主辦單位也邀請Bharat Heavy Electricals總經理拉奧（Arun V. Rao）等電動車和智慧城市相關業者，介紹印度電動車與智慧城市的政策與發展、印度市場的展望，及兩國在這兩個領域的合作機會。

致茂電子國際行銷處經理劉明欣、台灣星博電子電動車業務代表宋邦哲、智慧城市公司執行長焦國安等人應邀在會中分享台灣在電動車電池、電池交換系統、電源供應及智慧城市等領域的技術與成就，並表示願意協助印度發展電動車與智慧城市，分享印度市場的成長紅利。

上述台商擁有先進技術與概念，吸引與會的印度業者紛紛詢問專業問題及尋求合作機會。

國經協會訪團在聯席會議結束後，接著拜會印度電子產業協會（ELCINA）、印度電動車製造商協會（SMEV），雙方業者交流熱絡。（編輯：郭中翰）1080730

駐印度代表田中光（前排右1）、國經協會印度代表團團長薛香川（前排右2）與其他與會者30日在台印經濟聯席會議上專心聆聽台上講者的報告。中央社記者康世人新德里攝 108年7月30日

台灣印度經濟聯席會議30日在新德里召開，國際經濟合作協會印度代表團團長薛香川（左）代表主辦單位贈送紀念品給主講者卡納塔卡省官員克利希納。中央社記者康世人新德里攝 108年7月30日