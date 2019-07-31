監理沙盒再通過3案 基金互換免贖回年底上路

（中央社記者劉姵呈台北31日電）金管會主委顧立雄今天指出，近期審查通過金融科技與監理沙盒共有3案，包括國泰人壽與易遊網的異業結合、北富銀與台新銀跨行轉帳技術、科技公司與遠銀合作免贖回的基金互換，預計今年底上路實驗。

金融監督管理委員會於去年5月開放各界申請「監理沙盒」，今年6月為止已核准3案，包括凱基銀行與中華電信合作案與2案非金融業者申請外籍移工的跨境匯款；今天顧立雄出席「好享退全民退休投資專案申購啟動記者會」表示，近期審查再通過3案，包括保險業與旅遊業的異業合作、銀行業與科技業的合作等，預計年底上路實驗。

所謂「監理沙盒」（Regulatory Sandbox）是一項創新實驗機制，為因應快速發展的金融科技趨勢，在風險可控制範圍內，讓業者於一定期間內，測試自己的創新產品或服務，而享有法律豁免權，不受到既有法律規範。

第一案為國泰人壽跟旅遊業易遊網的「異業結合」，顧立雄說，過去買旅平險要在旅遊業的網站再連到國壽，現在合作後，在易遊網的網站就會直接有個保險專區直接投保旅平險，易遊網可以用區隔專戶來代收保險費。

顧立雄說明，因保險公司不能兼營旅遊業事務，且交通部也要豁免旅遊業設立保險專區，因此二家都要進入沙盒才得以豁免。他說，如果未來成功，保險局要作相關法規的修改，基本上會限制異業結合的話要是相關業務，比如說，旅遊就要跟旅平險作搭配。

第二案，台北富邦銀行用區塊鏈的技術，與台新銀行進行跨行轉帳，顧立雄指出，一來可縮短驗證匯款的時間，同時提高安全度，二家銀行之間跨行轉帳的資訊流，往後不需要透過財金公司。再者，若有跨境匯款，透過區塊鏈速度就會很快。

第三案是由金融科技公司好好投資科技公司與遠東國際商業銀行合作，透過區塊鏈的技術在好好投資平台上可以做免申購、贖回手續費的「基金互換」，主要是以新台幣計價的基金作等值對價的互換。

顧立雄指出，此案的利基在於，一般想換基金都只能採申購或贖回的方式，會產生一定的手續費、經理費等，但未來有一個這樣的平台，第一，可以免除申購贖回的手續費；第二，買了基金後想換，可以用對價的方式作交換。他表示，好好投資科技公司每月會跟會員收取一個定額的費用，且只限於遠銀通路上賣的基金才能作交換。（編輯：鄭雪文）1080731