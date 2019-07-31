最新一輪美中貿易談判結束 亞股收黑

（中央社香港31日綜合外電報導）為期兩天的最新一輪美中貿易談判今天在上海結束，亞洲股市今天收黑。

華府和北京迄今針對雙邊貿易超過3600億美元商品互課懲罰性關稅。

美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）和財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）今天在中國金融首都上海與中方代表結束2天談判。

本次談判相對簡短，華府代表提早離開前往機場，並未對記者發表談話。

外界對於美中貿易談判的期望原本就不高，美國總統川普砲轟北京談判代表的言論，昨天影響美國股市後，進一步衝擊各界的期待。

川普發推文說：「我的團隊正和他們談判，但他們總在最後出爾反爾，以符合他們的利益。」

分析家表示，川普的推文對緩解美中已然緊張的關係毫無助益。

先鋒市場（Vanguard Markets）分析師殷尼斯（Stephen Innes）說，他的推文「明確提醒投資人，即美中未更接近達成協議，事實上，可能愈離愈遠」。

美中貿易衝突造成連帶影響，導致中國7月製造業活動連續第3個月緊縮，儘管北京透過減稅和提供中小企業更多資金，以支撐這項產業。

中國7月製造業採購經理人指數（PMI）為49.7，較彭博先前預測49.6略高，但低於景氣榮枯分界點50。

港股恆生指數收盤下跌368.75點或1.31%，收在27777.75點。上海綜合指數下滑19.83點或0.67%，收在2932.51點。

首爾股市收黑0.69%，新加坡股市下挫1.49%，雪梨股市下滑0.48%，台北股市收低0.07%。（譯者：葉俐緯/核稿：劉學源）1080731