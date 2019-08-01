樂天網銀明年第2季上線 將招募100人

（中央社記者吳柏緯台北1日電）國票金與樂天合組的樂天國際商業銀行，成為台灣首批取得執照的3家純網銀之一。國票金董事長魏啟林今天表示，預計明年第2季開業，初期預計招募60到100人。

身兼樂天國際商業銀行籌備處負責人的國票金控董事長魏啟林今天出席記者會時指出，台灣現階段發展純網路銀行是非常適合的時間點，因為太早發展，沒有前人經驗依循，風險太高，太晚發展又會錯失機會。現在開放則是可以借鏡別國的經驗，知道曾經遇到的問題，少走冤枉路。

談到與樂天結盟，魏啟林指出，這是券商的一軍結合網銀的一軍，不但有競爭力也有優勢。

魏啟林表示，當初因故無法建立實體商業銀行，反而開啟進軍網路銀行的想法。當時國票金缺少網路科技，因此要找網路科技業者合作，但是徵詢了一些國內業者後，大家普遍不懂網路銀行，因此後來才把眼光放到日本，找上富有經驗的樂天。

魏啟林回憶，雙方在2017年的2月就已經聯繫上，並在同年4月組成工作團隊。但由於日方的態度謹慎，加上台灣還未正式宣布純網銀的相關規定，因此一直等到2018年6月才簽訂MOU，並在金管會公布相關辦法後，才正式就細項內容討論。

魏啟林表示，樂天的全球生態圈發展成熟，服務內容橫跨電商、信用卡等，且全球30國的會員達13億2千萬人。未來樂天國際商業銀行也將加入，享受這個生態圈的優勢。

至於未來的人才需求，魏啟林認為只要對網路科技有興趣、想要在這個領域貢獻，不會特意設限科系與背景。預計在第一階段招收60到100人，開業的第一年後達到120人，在開業5年後，員工總人數不會超過200人。（編輯：林淑媛）1080801