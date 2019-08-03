特力不堪虧損 決議關閉中國13家店

（中央社記者吳家豪台北3日電）連鎖居家品牌業者特力不堪虧損，董事會決議轉投資子公司合計關閉中國13家門店，並提列相關資產減損及組織調整費用約新台幣3.78億元，估影響第2季每股盈餘0.74元。

特力發布重大訊息指出，基於各地市場變化、集團整體資源配置考量，擬對HOLA CHINA和樂中國營運進行大幅度調整，因此董事會決議通過轉投資子公司特力屋（上海）商貿有限公司、特力屋（北京）商貿有限公司、特力生活家（上海）商業有限公司合計關閉13家門店。

特力同時授權子公司進行必要程序，並提列相關資產減損及組織調整費用約人民幣8286.8萬元（約新台幣3.78億元），將於今年第2季財報一次性認列。

特力發言人林素玲表示，截至今年7月底，特力在中國門店數為15家，預計到明年上半年將關閉13家門店；剩餘2家位於北京、上海的門店是否關閉，將由內部審慎評估後再做決定。

林素玲說，關閉中國13家門店是為了止損，有助於集團未來正向發展。

為激勵員工及留任優秀人才，特力宣布將自8月5日至10月4日實施庫藏股，每股買回區間價格20至28元，預計買回1萬張，預定買回股份占已發行股份總數1.96%，買回股份總金額上限18.39億元。（編輯：黃國倫）1080803