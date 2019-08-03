更多編輯台推薦新聞：
早安世界》合歡山暗空觀星獲國際認證 台灣第一座
早報

早安世界》合歡山暗空觀星獲國際認證 台灣第一座

烏日翻成烏克蘭鬧笑話 捷運包商下架施工牌
地方

烏日翻成烏克蘭鬧笑話 捷運包商下架施工牌

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等
訊息

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等

治酒駕用重典？分析49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰
數位專題

治酒駕用重典？分析49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

特力不堪虧損 決議關閉中國13家店

最新更新：2019/08/03 09:53

（中央社記者吳家豪台北3日電）連鎖居家品牌業者特力不堪虧損，董事會決議轉投資子公司合計關閉中國13家門店，並提列相關資產減損及組織調整費用約新台幣3.78億元，估影響第2季每股盈餘0.74元。

特力發布重大訊息指出，基於各地市場變化、集團整體資源配置考量，擬對HOLA CHINA和樂中國營運進行大幅度調整，因此董事會決議通過轉投資子公司特力屋（上海）商貿有限公司、特力屋（北京）商貿有限公司、特力生活家（上海）商業有限公司合計關閉13家門店。

特力同時授權子公司進行必要程序，並提列相關資產減損及組織調整費用約人民幣8286.8萬元（約新台幣3.78億元），將於今年第2季財報一次性認列。

特力發言人林素玲表示，截至今年7月底，特力在中國門店數為15家，預計到明年上半年將關閉13家門店；剩餘2家位於北京、上海的門店是否關閉，將由內部審慎評估後再做決定。

林素玲說，關閉中國13家門店是為了止損，有助於集團未來正向發展。

為激勵員工及留任優秀人才，特力宣布將自8月5日至10月4日實施庫藏股，每股買回區間價格20至28元，預計買回1萬張，預定買回股份占已發行股份總數1.96%，買回股份總金額上限18.39億元。（編輯：黃國倫）1080803

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報