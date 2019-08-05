CIP陸上變電站東元100%統包 估2021年中竣工

（中央社記者鍾榮峰台北5日電）台灣離岸風電開發商哥本哈根基礎建設基金（CIP）今天與東元完成簽署陸上變電站EPC統包契約，CIP整場下單，採購到施工100%委由東元執行，預計2021年中竣工。

開發台灣離岸風電的哥本哈根基礎建設基金，持續下單本土廠商，今天與台灣東元電機完成簽署陸上變電站EPC統包契約，也是東元跨足離岸風電產業的重要指標項目。

CIP台灣區執行長侯奕愷（Jesper Holst）指出，原先台灣政府要求開發商陸上變電站本土化僅需採購配電盤、開關和變壓器3項零組件，比重僅占本筆訂單總額約25%，不過CIP再度整場下單，把彰芳、西島兩座風場的陸上變電站，從設計、採購到施工，100%委由東元執行，合約金額約新台幣20億元，工程預計明年初施工，2021年中竣工。

至於陸上變電站工程的後續作業，CIP指出將在經濟部工業局的協助下，在8月底完成陸上變電站土地租賃作業，9月初可準備進入後續施工階段。

侯奕愷表示，在彰芳、西島風場是擔負最大國產化責任的風場，CIP從水下基礎、風機到海事工程持續簽約且規模不斷超標，只要符合本土化且具有融資可行性的，CIP會持續投入。

侯奕愷指出，期待政府重新審視台灣主客觀環境條件，彈性化調整本土化項目，建議務實可行且具融資可行性的本土化政策，催生具永續發展性的台灣本土產業鏈。

東元代理總經理連昭志表示，東元將在彰濱工業區興建陸上變電站，將CIP負責開發的彰芳、西島相臨兩個風場的發電，併入台電變電所。

東元表示，會優先採購台灣產製的陸上變電站的所有機電設備零件，以及選用本土的土木施工協力廠商，初步估算占承攬金額約98%以上，正式開工預計在2020年初。

CIP申請的彰芳風場和西島風場，滿發發電量加總是600MW容量，規劃第一階段的100MW將於2021年底聯網發電，第2階段500MW將於2023年聯網。（編輯：蘇志宗）1080805