新台幣爆量重貶 央行解讀：國際盤因素

（中央社記者潘姿羽台北5日電）美中貿易戰火延燒，亞幣跟著遭殃，新台幣兌美元今天重貶2.52角，以31.628元作收；央行說明，新台幣本來就與國際匯市有連動性，今天顯著貶值，主要是國際盤因素所致。

中央銀行今天舉辦外匯存底記者會，不過，媒體關注新台幣重貶的情況，央行官員表示，在管理浮動匯率制度下，新台幣匯率原則上由外匯市場供需決定，但若有「不規則因素」，央行會本於職責，進場維持市場秩序。

至於何謂不規則因素，央行官員說明，市場預期心理、短期資金大量進出都屬於此類。

媒體追問，今天的情況是否符合不規則因素，央行是否有進場調節，央行官員並未鬆口，僅表示當匯市出現資金短期大量進出，使得匯率過度波動，央行會本於職責進場維持市場秩序。

央行官員進一步說明，今天除了美中貿易戰，又有香港罷工事件，亞洲貨幣兌美元都大幅下挫，人民幣貶破7元、貶幅達1.3%，韓元貶值1.42%，新台幣則貶了0.8%。

官員再次強調，匯率是由供需決定，新台幣跟國際市場匯率連動性蠻高的，當亞幣普遍走跌，新台幣也跟著走低。

央行今天也公布7月底外匯存底金額為4672.3億美元，月增2.61億美元，續創歷史新高，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計3768億美元，約當外匯存底81%。（編輯：楊玫寧）1080805