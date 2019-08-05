新台幣重貶 工商團體：不健康貶值長期影響不利

（中央社記者廖禹揚台北5日電）受美中貿易戰影響，人民幣今天跌破7元大關，新台幣兌美元也重貶2.52角，工商團體表示，貶值短期內雖有助出口，但長期來看，這種不健康的貶值對產業一定會有不利影響。

人民幣今天上午跌破7元心理大關，而受到美中貿易戰、香港罷工等因素影響，亞洲貨幣兌美元都大幅下挫，新台幣更重貶2.52角。

工商協進會理事長林伯豐接受中央社記者訪問表示，美國聯準會（Fed）降息後，美元走強是預期中趨勢，人民幣與新台幣都會受其影響，此外，人民幣重貶也與美中貿易對抗有關，「他們在鬥法」，後續要看央行如何應對。

林伯豐指出，對台灣來說，出口比進口更重要，雖然新台幣貶值有利出口，但也要留意主要競爭對象南韓的匯率變化，若韓元貶幅更大，會讓台灣出口更困難。

全國商業總會理事長賴正鎰對中央社記者表示，人民幣與新台幣走貶，都是提前反映美中貿易戰未來的現象，雖然人民幣貶值可沖淡一些加徵關稅的影響，短期內對出口多少有幫助，但如此不健康的貶值，長期來看對整體國家發展不一定有利。

賴正鎰說，政府當前一定要設法輔導企業轉單、轉型創新、促進台商回流，以因應美中貿易戰變局，也可能成為台灣經濟的一大成長機會。（編輯：郭萍英）1080805