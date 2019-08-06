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貿易戰升溫 亞股開盤重挫
憂心美中貿易戰加劇，美股出現2019年來最大單日跌幅後，亞洲股市6日開盤也呈現重挫，東京股市跌幅將近3%，台股開盤跌118.53點，一度重摔逾200點，摜破年線，低點下探10180點附近，但隨後跌幅收斂。
貿易戰升溫 亞股開盤重挫
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貿易戰升溫 亞股開盤重挫3/5

貿易戰延燒匯率戰 鴻海市值跌破兆元鴻家軍慘綠

最新更新：2019/08/06 09:48

（中央社記者鍾榮峰台北6日電）美中貿易戰陰霾蔓延，加上人民幣重貶引發匯率戰，美股道瓊指數崩跌767點，鴻海早盤也下挫2.88%，市值跌破新台幣兆元大關，最低來到9801.1億元，鴻家軍也一片慘綠。

美中貿易戰戰火更延燒到貨幣戰。在中國官方放任人民幣貶破7元大關後，美國財政部正式宣布將中國列為貨幣操縱國。

人民幣重貶，貿易戰延燒貨幣戰，恐慌指數升溫，美股道瓊崩跌767點，創今年最慘，台股早盤也重挫超過200點，直接摜破年線約10382點。

美中貿易戰再掀波瀾，市場擔心下半年iPhone新品出貨恐受牽連旺季不旺，中國大陸市場對iPhone消費力道可能趨緩，連帶影響蘋概股供應鏈下半年營運表現。

其中蘋果主要合作夥伴鴻海早盤也無法倖免開低走弱，最低來到70.7元，下跌2.88%，市值跌破新台幣兆元大關，最低來到9801.1億元，股價隨後來到71.5元，下跌1.79%，市值仍在兆元之下。

外資法人5日賣超鴻海1萬1992張，三大法人賣超鴻海1萬6257張，累計外資法人連續3個交易日賣超鴻海4萬181張，三大法人連續賣超4萬8149張。

其他鴻家軍也一片慘綠， 其中鴻準跌破60元來到59.8元，下跌1.16%；京鼎跌破110元來到108.5元，下跌2.69%；群創來到6.15元，下跌4.2%；樺漢力守200元之上，來到203元，下跌1.4%。

不過鴻海業績表現不俗，自結7月合併營收3980.12億元，前7月自結合併營收2兆6148.85億元，均創歷年同期新高。

展望第3季，法人預估鴻海第3季業績有機會超過1.3兆元，較第2季成長10%以上，拚歷史同期新高，第3季中期開始為第4季旺季產品出貨準備。（編輯：趙蔚蘭）1080806

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