貿易戰火力猛 大立光除息首日重挫逾3%

（中央社記者韓婷婷台北6日電）大立光7月合併營收新台幣54.73億元，月增34%，為10個月來高點，8月營收將優於7月；營運表現亮眼，唯受到美中貿易戰衝擊，今天除息首日早盤重挫逾3%。

大立光今天除息，每股將配發68元現金股利，早盤以3700元開出，下跌105元，開盤15分鐘最低來到3650元，跌幅逾3%，能否邁向填息之路，三大法人動向仍是關鍵。

大立光7月營收受惠客戶新機進入拉貨期，月增達34%表現算亮眼，展望8月，大立光表示，因應旺季需求目前持續維持全產能生產狀態，並將持續逐月開出新產能，8月營收預估將較7月再成長。

近期蘋概股籠罩在美國對其餘3000億美元中國輸美產品加稅恐慌氣氛下，市場擔憂蘋果iPhone新機拉貨力道受阻，貿易戰越演越烈全球經濟趨緩的疑慮也為後續帶來新變數。

大立光電自行結算7月合併營收54.73億元，較上月營收成長34%，較去年同期成長3%；前7月累計合併營收293.77億元，較去年同期成長11%。

產品組合部分，7月2000萬畫素以上鏡頭占20%至30%；千萬畫素以上2000萬畫素以下鏡頭占50%至60%；800萬畫素以上1000萬畫素以下占10至20%；其它占10%至20%。（編輯：趙蔚蘭）1080806