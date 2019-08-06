智慧音箱育學族消費力強 本土品牌待成長

（中央社記者鍾榮峰台北6日電）智慧音箱消費潛力備受關注。資策會MIC調查指出，「育學族」是智慧音箱最大黃金客群，本土智慧音箱品牌仍有成長空間。

資策會產業情報研究所（MIC）預期，今年智慧音箱全球出貨量可望超過1億台，觀察台灣黃金客群，MIC針對台灣消費者進行「智慧音箱消費者調查」，發現21%消費者已使用智慧音箱，未來有意願使用者高達77%。

從使用者族群來看，調查分為單身族、新婚族／頂客族、育幼族、育學族與年長族，其中「育學族」是最大黃金客群，持有2台以上比例最高（39%），「育幼族」其次，持有2台以上比例35%。

資策會MIC資深產業分析師林巧珍表示，育學族家中最年長的孩子多介於7歲到18歲之間，且通常有2個以上的孩子，購置多台智慧音箱可讓多位使用者在不同房間使用。

根據觀察，育學族雖有較高度的扶養壓力，卻也是最捨得花錢的族群。MIC調查顯示，40.2%的育學族願意花費新台幣1500元到2999元購買一台智慧音箱，21.2%甚至願意花費新台幣3000元以上。

從品牌國別實際購買狀況來看，育學族雖有購買本土品牌的高度意願，不過曾經購買品牌者，其中有75.6%屬美系與中國大陸，其中Google Home占比最高（29.3%），小米AI音箱（24.4%）居次。

MIC指出，本土智慧音箱品牌的人機互動體驗，一時仍難以追上美系、中國大陸指標產品，這也是為何Google Home尚不支援中文，卻成為黃金客群目前的首選主因。

至於消費者尚未考慮智慧音箱的原因，MIC調查顯示，前三大因素為觀望中、尚不清楚智慧音箱的產品特色、或單機訂價過高。

林巧珍分析，雖然近4成消費者偏愛本土品牌，但有高比例潛在用戶仍未購買，主要是目前本土智慧音箱單機訂價，普遍高於消費者願意付出的價格，超過5成消費者願意付出的價格低於新台幣1999元，僅有20.7%消費者會考慮新台幣3000元以上的智慧音箱。

此外台灣消費者選購智慧音箱時，重視功能多元性與獨特性及自然的人機互動，本土AI語音助理平台發展起步較晚，目前第三方服務平台的支援量與類型仍有很大的發展空間。

此次調查期間在今年3月到5月，採線上問卷調查，針對15歲以上各年齡層消費者，有效樣本數1000份，在95%的信賴度下，抽樣誤差為正負3.1個百分點。（編輯：黃國倫）1080806