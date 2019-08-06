人民幣後市趨貶 專家估最低探7.25元價位

（中央社記者吳佳蓉、劉姵呈台北6日電）人民幣「破7」第2天，今天在岸及離岸匯價雖出現反彈，但市場仍高度關注後市是否續貶。專家認為，只要美中貿易戰未落幕，人民幣就會持續貶值，只是將呈現緩貶，最低可能觸及7.2至7.25元兌1美元價位。

渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪接受中央社記者電訪時表示，美中貿易戰上週再起波瀾，市場原先就預期人民幣將面臨貶值壓力，但5日在岸及離岸人民幣雙雙貶破7元心理關卡，仍讓市場感到意外。

劉家豪認為，觀察中國央行態度，在對金融市場仍有一定掌控信心前提下，放手讓人民幣「破7」，除是為抵銷美國加徵關稅衝擊，也有「以牙還牙」意味，回應美國總統川普突然加徵關稅舉動；另一方面，在中國經濟發展承受壓力之時，繼續耗費外匯存底等政策工具，只為死守心理關卡，其實未必是最有利作法。

劉家豪觀察，中國央行雖放手7字頭關卡，但不代表對匯價放手；舉例來說，中國央行5日公布人民幣中間價為6.9226元，明顯低於前一個交易日，引導人民幣對美元趨貶，但今天公布的中間價6.9683元，貶幅反而小於市場預期。

劉家豪預估，人民幣將持續面臨貶值壓力，但會是呈現緩貶格局，避免產生過大資金外逃壓力；擺脫死守整數關卡的防守壓力後，假設後續資金外逃現象沒有想像中明顯，後續人民幣走勢、波動幅度將可更為彈性，隨美中貿易情勢發展上下震盪。

至於短線人民幣低點，劉家豪說，假設美國真的再對中國剩餘3000億美元商品加徵10%關稅，估算人民幣兌美元須貶到7.2至7.25元才能抵銷衝擊；假設最壞情形發生，人民幣可能逐步朝上述價位貶值。

劉家豪建議，投資人後續可關注3面向，第1，面對川普各種施壓，中國是否將有更多對抗美國動作，進而影響人民幣走勢；第2，人民幣走貶，後續是否有助中國經濟數據回穩。第3，人民幣貶值，美中貿易談判觸礁，是否進一步促使美國聯準會（Fed）在9月降息，抑制強勢美元，緩解人民幣貶值壓力。

另名公股主管也認為，只要美中貿易戰未真正解決，人民幣將朝貶值方向前進，但貶值速度不至於太快；比起過去匯改造成資金外逃，如今中國有更多有效的資金匯出控管機制，相較能放手一試讓人民幣「破7」，觀察市場反應；後續視國際美元走勢、美中貿易戰發展及是否產生資金外逃壓力等因素，更彈性調節人民幣走勢區間。

另一方面，根據金管會最新統計，今年前5月人民幣新契約保費收入僅27.15億人民幣（折合新台幣約122億元），年減29%，其中投資型保單約25.59億人民幣（折合新台幣約114.6億元），也是較去年同期減少3成；另央行也統計，6月底國銀人民幣存款餘額創5年又4個月新低。

無論保單或是定存都有退燒跡象，顯示人民幣利率優勢不在，不少民眾擔心手上的人民幣資產該如何處理，對此，銀行主管及專家也提供實務上的建議。

民營銀行主管建議，人民幣存款較多的民眾可考慮將部分資產轉換成美元或日圓，對於持有A股或其他中國股票的投資人，可以設立停損點、並調整持股水位，或是積極一點可以逢低買進攤平，也可轉進中國股票型基金當中，給專業經理人代操，不用時時提心吊膽。

Money101金融比較平台也表示，美中貿易戰危機解除前，人民幣恐處於貶勢，民眾應謹慎評估自己是否適合投資以外幣計價的理財產品，像是考量未來有無使用人民幣的機會，例如讀書、置產，又或者是自己是否可以承受匯率損失的風險。

該業者也舉例，部分民眾選擇人民幣定存或保單，除了考量報酬率、利率之外，務必將人民幣的價差以及匯差納入考量。所謂價差即是外幣賣出價與買入價的差距，只要民眾換匯，必然會產生一筆價差；另外，當人民幣若呈現貶勢，投資人將承擔匯差損失，報酬率恐遭匯差損吃盡。（編輯：林興盟）1080806