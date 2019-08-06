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環球晶第2季每股賺8.15元 半導體短期需求觀望

最新更新：2019/08/06 21:10

（中央社記者張建中新竹6日電）半導體矽晶圓廠環球晶第2季歸屬母公司淨利新台幣35.46億元，季減8.2%，每股純益8.15元。環球晶表示，受國際局勢動盪影響，半導體短期需求保守觀望。

環球晶今天召開線上法人說明會，董事長徐秀蘭表示，第2季營運表現維持穩定；季營收146.94億元，季減5.8%，不過，較去年同期增加2.3%。

環球晶第2季毛利率維持在40%以上高檔水準，歸屬母公司淨利35.46億元，季減8.2%，年增約1.3%，每股純益8.15元；上半年歸屬母公司淨利74.09億元，年增18%，每股純益17.02元。

展望未來，徐秀蘭說，一些主要客戶對營運展望正面，並預期第3季或下半年可望有不錯復甦；不過，因國際貿易紛爭不斷，仍有部分客戶維持保守看法。

環球晶表示，國際局勢動盪已成為半導體產業發展的重要不確定因素，也造成半導體短期需求保守觀望，不過，5G及車用電子等新應用仍將驅動半導體長期成長。

為加速碳化矽（SiC）產品成長，環球晶董事會今天決議通過與GT Advanced Technologies簽署碳化矽晶球長約案，確保碳化矽晶球長期供應穩定。（編輯：林興盟）1080806

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