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立凱攜手韓國樂金攻歐洲車廠 7月營收爆衝

最新更新：2019/08/07 09:22

（中央社記者韓婷婷台北7日電）電池正極材料磷酸鐵鋰龍頭業者立凱-KY與樂金化學合作，共同打入歐洲Tier1車廠供應鏈，帶動7月營收衝上5320萬元，年增5.9倍，月增188%，創下20個月新高。

立凱受到營收報喜激勵，今天股價直接以15.4元跳空漲停價開出。

立凱累計1至7月營收2.38億元，較去年同期成長100.16%。立凱表示，營收創佳績主要因樂金化學（LG Chem Ltd）下半年的訂單開始出貨，加上中國大陸的既有電池廠客戶需求持穩。

展望未來，立凱指出，在全球更加強調環境保護的共識下，磷酸鐵鋰電池取代鉛酸電池的市場空間快速擴展，轉型效益將亦加明顯，在順利進入汽車供應鏈之後，可望為公司避開純電動車的不確定風險，帶來長期穩定的發展機會。

立凱電與樂金化學合作，共同打入歐洲Tier1車廠供應鏈，今年3月起開始小量出貨給樂金化學，樂金化學分上、下半年下單，下半年訂單於7月開始出貨，且7月的出貨量為今年以來新高，歐洲市場需求成長可期。

中國電動車市場部份，立凱表示，需求穩定增長，今年以來，在謹守「款到發貨」的銷售策略下，既有的大陸電池廠客戶訂單持穩。打開日、韓市場後，國際知名度提高，預期可加速拓展國際市場，為公司奠下穩定成長的收益來源。（編輯：黃國倫）1080807

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