台股技術性反彈 5G概念股表現積極

（中央社記者吳家豪台北7日電）台股經過6日大幅震盪後，今天出現技術性反彈，散熱和砷化鎵族群等5G概念股表現相對積極；分析師認為，今天尾盤若能站穩6日高點10425點，止跌訊號將正式浮現。

台股加權指數今天盤中最高上漲66點、來到10461.37點，但美國總統川普今天在推特發文表示願意支持明年受關稅影響的美國農民，外界解讀為明年11月美國總統大選前美中不會達成協議，致台股漲幅收斂，一度翻黑下探10387.69點，回測年線約10381點。

至10時45分左右，指數來到10396.81點，上漲2.06點，漲幅0.02%，成交值新台幣635.72億元，預估量能約1300億元。

蘋概股指標的台積電今天小幅開高後在盤下整理，盤中跌0.4%，來到247.5元；外資連4賣的鴻海開高震盪，跌0.27%，來到73.1元；外資與投信站在賣方的股王大立光跌0.13%，報3820元。

散熱模組族群受惠5G題材，股價表現相對積極。雙鴻今天將召開法人說明會，盤中股價漲1.37%，來到184.5元；超眾大漲逾4%，來到246元；泰碩、奇鋐漲幅超過1%。

砷化鎵族群近期股價走揚，穩懋受惠亞洲客戶需求，第2季產品出貨優於第1季，7月營收20.05億元年增44%、創歷史新高，外資已連續2天站在買方，今天穩懋股價盤中漲約0.57%，來到265元；全新、宏捷科漲約0.5%、0.4%。

亞洲投顧分析師蘇建豐表示，台股連殺6天後，上方套牢賣壓沉重，預測大盤今天將在10420點到10461點之間震盪，尾盤若能站穩6日高點10425點，止跌訊號就會正式浮現，否則將持續回測。（編輯：黃國倫）1080807