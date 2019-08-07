統一上半年每股賺1.94元 年增12.8%

（中央社記者韓婷婷台北7日電）統一企業公布上半年營收新台幣2222.72億元，年增3.6%，歸屬母公司本期淨利110.46億元，年增13.1%，每股稅後盈餘（EPS）1.94元，年增12.8%。

統一企業表示，上半年主要獲利成長動能來自台灣及統一中控食品事業部，透過價值營銷挹注毛利額及獲利，加上轉投資統一超商持續穩定獲利，整體營運動能佳。

觀察上半年統一集團旗下各事業群表現，統一中控本期淨利人民幣9.98億元，較去年同期成長39.6%，主要是原物料價格下降、政府減稅降費優惠政策以及持續優化產品結構等，推升毛利率由去年同期33.5%，上升3.1個百分點至36.6%，且各項費用支出等符合效益精進原則，致營運績效提升，致本期淨利大幅成長。

轉投資統一超商的本期淨利為新台幣54.98億元較去年同期成長6.3%，主要是營收成長及去年因應營所稅率調增3%，產生一次性入帳所得稅費用，本期所得稅費用較去年同期減少。

統一實業的本期淨利為新台幣4.48億元較去年同期減少7.26億元，衰退61.8%，主要是去年同期有處分大陸江蘇及無錫廠土地廠房資產利益7.48億，排除此去年一次性收益差異後獲利與去年同期相當。

台灣神隆本期淨利新台幣1.36億元較去年同期衰退49.1%，主要是學名藥用的原料藥營收及毛利減少，致獲利衰退。（編輯：鄭雪文）1080807