三度赴越南辦形象展 貿協首度挺進河內

外貿協會董事長黃志芳（右）指出，雖然目前越南人力或取得土地的成本，都較前兩年更高，但是比起其他東協國家，仍有很多優勢，台灣企業前進越南投資，為時未晚。中央社記者吳柏緯越南河內攝 108年8月7日

（中央社記者吳柏緯越南河內7日電）貿易戰延燒，越南的投資吸引力持續升溫。貿協第三度到越南舉辦台灣形象展，並首度挺進北越的河內，明天正式開幕，共170家各式台灣廠商共襄盛舉，搶攻市場。

由對外貿易協會主辦的越南台灣形象展邁入第三屆，有別於過去兩屆在南越的胡志明市舉行，今年移師到北越的河內，除了主打「智慧城市與工業4.0」、「綠色科技」等6大主軸外，也特別在會場新設「新創電商館」，展示台灣的新創電商產業，去年廣受好評的「台灣珍奶形象館」，今年也沒有缺席。

外貿協會董事長黃志芳受訪時指出，雖然目前的越南，不論是人力或取得土地的成本，都相較前兩年更高，但是比起其他東協國家，仍有很多優勢，例如跟不少國家簽訂了自由貿易協定（FTA）、人口將近1億人，有很大的內需市場，可以做外銷也可以做內需，因此台灣企業前進越南投資，為時未晚。黃志芳進一步說明，這次的越南台灣形象展，共有170家企業參與，就是看準了越南的內需市場能量仍然豐沛。

2019越南台灣形象展將於8月8日到10日，一連3天在河內國際會展中心登場。根據外貿協會的分析資料顯示，河內近10年的平均GDP成長率達7.4%，高於越南近10年的全國平均GDP；此外，河內吸引外資投資的能力也很強，根據資料顯示，目前在河內投資的外資金額達49.87億美元，佔越南整體投資的33.2%。（編輯：楊凱翔）1080807