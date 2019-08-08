MSCI台股權重雙降 全球指數權重持平

（中央社記者吳家豪台北8日電）明晟（MSCI）指數編纂公司今天公布季度調整結果，台股在全球新興市場指數、亞洲除日本指數權重各調降0.27、0.17個百分點，調整後權重分別為10.71%、12.71%，全球市場指數權重則持平在1.28%。

MSCI每年2月、5月、8月及11月執行指數定期審核與調整，今天公布的季度調整結果將於台灣時間8月28日收盤後生效。

根據元大投信提供的資料，台股在本次MSCI調整權重中，「MSCI全球新興市場指數」權重由10.98%下調至10.71%，調降幅度0.27個百分點；「MSCI亞洲除日本指數」權重由12.88%下調至12.71%，調降幅度為0.17個百分點；「MSCI全球市場指數」權重持平在1.28%。

元大投信的資料顯示，MSCI台灣指數成分股沒有新增或刪除，指數成分股將維持87檔，有14檔成分股調整在外流通股數。本次權重調升最多的成分股為印刷電路板（PCB）廠臻鼎-KY，調升幅度0.06個百分點，調升後權重為0.32%；權重調降最多的成分股為晶圓代工廠聯電，調降幅度0.02個百分點，調降後權重為0.85%。

元大摩台基金研究團隊表示，以「MSCI全球新興市場指數」觀察，此次權重調升最多的國家是沙烏地阿拉伯，權重增加1.38個百分點，主要原因是沙烏地阿拉伯被納入MSCI指數後逐步調升權重。本次權重調降最多的國家是南韓，權重被下調0.3個百分點。本次MSCI調整除逐步提高新進國家議題的影響外，整體實質調整幅度並不明顯。

元大摩台基金研究團隊分析，當前國際局勢聚焦於美中貿易戰的升溫，並因應經濟放緩及美國聯邦準備理事會（Fed）對「貿易戰對經濟衝擊的預期」的降息動作。美中貿易戰目前仍呈現邊打邊談的態勢，但隨時間拉長，雙方可動資源也漸枯竭，隨著美國總統大選及中共建國70週年在即，將於9月底至10月初產生互利轉機。

有鑒於過往美中貿易戰的爭端常有突然無預警放緩的狀況，元大摩台基金研究團隊認為，屆時利多因素會迅速發酵。目前美中雙方仍具溝通意願，但短期市場震盪在所難免，建議投資人在操作上可進行分散式布局以分散風險。（編輯：黃國倫）1080808