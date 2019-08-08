為升受惠毫米波雷達專案 法人：今年業績新高可期

（中央社記者鍾榮峰台北8日電）為升電裝下半年受惠數個77GHz毫米波雷達專案放量，預期今年在雷達產品業績可望年增逾2倍，法人估為升今年業績可創歷史新高。

展望毫米波雷達產品布局，法人指出，為升下半年可望持續受惠數個77GHz毫米波雷達專案出貨放量，下半年成長動能強，此外為升也受惠IC業者挹注，針對部分外部市場開發77GHz毫米波雷達解決方案。

法人預期今年77GHz毫米波雷達業績占為升今年整體毫米波雷達業績比重可達40%，預期明年相關業績占比上看7成，預估今年為升在雷達業績可望大幅年增2倍以上。

為升22GHz和77GHz毫米波雷達系統，已經切入校車、警車、平交道、乘用車、摩托車、露營車、皮卡車（Pick-up）等領域。

在胎壓偵測器（TPMS）部分，為升今年TPMS業績可穩定小幅成長，今年產能將視市況調整。

法人指出，為升去年胎壓偵測器出貨量約360萬顆到370萬顆，今年出貨量有機會成長5%到10%區間。目前為升在中國上海廠有3條TPMS產線，每條產線月產能約15萬顆，台灣廠區有2條產線，每條月產能約15萬顆。

展望今年業績，法人預估為升今年業績有機會超過45億元，可創歷史新高，今年每股純益有機會超過12元。

為升自結7月合併營收3.85億元，較6月3.66億元成長5.27%，比去年同期3.55億元增加8.35%。法人指出，為升7月營收是歷年單月次高。

累計今年前7月為升自結合併營收24.48億元，較去年同期24.06億元成長1.75%。

為升第2季合併營收10.58億元，較第1季10.05億元增加5.25%，第2季合併毛利率52.48%，較第1季55.32%減少2.84個百分點，合併營益率32.68%，較第1季36.04%季減3.4個百分點。第2季稅後本期淨利3.15億元，較第1季3.09億元增加2%，第2季每股稅後純益2.59元，略低於第1季EPS 2.7元。

法人指出，為升第2季毛利率季減，主要是產品組合變動；另外新雷達產品開發使營業費用高於預期，也讓營業利益率季減。（編輯：李信寬）1080808