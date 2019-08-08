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證交所：台股基本面穩健 亞洲最抗跌

最新更新：2019/08/08 14:23

（中央社記者潘智義台北8日電）台灣證券交易所今天表示，自MSCI第2季調整基準日4月17日至第3季調整基準日7月18日之間，上證指數下跌11.09%，韓國KOSPI指數下跌7.99%，台灣加權指數只下跌1.8%，顯示台股基本面穩健 亞洲最抗跌。

證交所指出，台股表現較陸、韓股市為佳，也是亞洲最抗跌；受美中等全球貿易協商不確定因素拖累，世界主要國家股市於8月初皆面臨一波修正，台股也受到連動波及，不過相較於其它亞洲主要股市，台股表現抗跌，整體指數跌幅較小。

台股基本面仍屬穩健，依據上市公司公告6月營收顯示，累計今年1至6月全體上市公司營收總計新台幣15兆1810億元，較去年同期成長2227億元，成長1.49%，較前年同期成長1兆3127億元，成長幅度高達9.47%。

行政院主計總處日前公布第2季經濟成長率年增率概估為2.41%，較5月預測數大幅上修0.63個百分點；加計第1季，上半年經濟成長率概估較去年同期成長2.07%。

此外，響應政府新南向政策，證交所持續致力於推展海外招商活動，於8月初赴越南、柬埔寨等地招商，並辦理座談會，把握中美貿易戰部分供應鏈移轉東南亞國家的機會，拓展新南向商機。

同時，為加強台灣資本市場動能，證交所也規劃赴全球金融中心，及潛力新市場引資，爭取主動及被動型機構投資人來台與上市公司會面，上半年已辦理6場次，下半年預計安排赴新加坡、馬來西亞及泰國等地，吸引國際長期資金進駐台股。（編輯：李信寬）1080808

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