越南人消費電子化程度高 逾7成行動裝置購物

（中央社記者吳柏緯河內8日電）跨境電商產業在越南仍是藍海，7、8成消費者習慣使用行動裝置購買產品。外貿協會與越南最大電商平台TIKI合作，協助台灣新創、美妝與母嬰產品進軍越南市場，吸引超過百家業者投石問路。

貿協數位商務處處長李惠玲說明，越南是全球增速最快的電商市場之一，消費者使用行動裝置購買產品的習慣已經越來越習慣，至少都有7、8成。

李惠玲觀察，越南的消費者結構較為年輕，而且行動支付的技術也開始受到重視，越南最大的電商平台TIKI也很早就觀察到這樣的趨勢，因此執行行動支付的腳步也比其他人快，這幾年下來，利用行動支付作為主要付費方式的消費者越來越多，因此除了傳統的實體通路，建立電商消費平台是勢在必行。

為了協助台灣產品搶攻電商藍海市場，貿協在去年4月與TIKI簽署合作備忘錄，並在去年6月時在平台上開設台灣館，展售台灣的電子消費、美妝與母嬰產品。今年舉行的越南台灣形象館，更首度在會場設置台灣新創館。

李惠玲指出，雖然並不是所有廠商都來參展，但是已經在平台上架跟有意來拓佔市場的廠商，「超過百家」，現場擺放了不少的產品廣告型錄，盼能透過這次的展會，透過電商平台進入越南市場。（編輯：楊凱翔）1080808