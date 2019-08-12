因應貿易戰 鴻海富智康擴大印度越南產能

（中央社記者鍾榮峰台北12日電）因應美中貿易戰，鴻海旗下富智康規劃擴大印度和越南產能。富智康也持續擴大在非洲、中東及拉丁美洲等市場滲透率。

美中貿易戰陰霾持續籠罩，富智康報告指出，客戶紛紛湧至越南等亞洲國家，富智康在印度及越南已設立營運手機組裝廠多年，公司持續檢討全球能力，優化自身在印度及越南等新興市場的資源及產能，將配合客戶地理生產需求，調整製造能力以及擴大當地布局及產能。

富智康表示，2016年收購越南製造設施後，目前不少客戶有意轉向越南尋求製造服務、迴避潛在關稅影響，富智康目前正擴大產能，為客戶提供更佳服務。

同時，今年上半年印度業務銷售額占富智康總銷售額約31%。富智康擴大印度當地的製造服務及元件供應鏈支援，因應對印度市場及出口需求。

展望下半年，富智康指出，由於先前諾基亞品牌智慧型手機的前三代產品已在市場上推出一段時間，隨著毛利率表現欠佳的前三代產品的生命週期步入尾聲，預估今年下半年毛損可望減少，帶動富智康毛利率逐步改善。

此外，富智康現重新鎖定利潤率改善的諾基亞品牌智慧型手機項目，藉此緩解利潤率下行壓力。

從客戶來看，富智康前5大客戶（包括製造諾基亞品牌手機的HMD global Oy以及夏普）占今年上半年整體業績比重約89.6%。其中向夏普銷售貨品及提供服務產生的收益，占富智康今年上半年銷售貨品及提供服務所得總收益約8.5%。

從供應商來看，富智康前5大供應商的採購額占今年上半年採購總額約71.8%，其中鴻海是五大供應商之一，向鴻海採購額占富智康上半年採購總額約9.5%。

富智康今年上半年自結合併營收63.89億美元，較去年同期65.63億美元減少2.65%，不過今年上半年自結淨虧損8380萬美元，較去年同期淨虧損3.48億美元大幅收斂。今年上半年毛利率0.68%，較去年同期毛損率0.53%改善。

2016年5月中旬，富智康與微軟（Microsoft）及HMD訂立協議，收購當時由微軟營運的諾基亞品牌功能手機業務部分資產，包括位於越南的製造廠房及進行功能手機業務時使用的部分資產，總代價為3.5億美元。（編輯：林孟汝）1080812