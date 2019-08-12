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貿易戰火不熄 高盛：美經濟衰退疑慮升高

最新更新：2019/08/12 14:24

（中央社紐約11日綜合外電報導）高盛集團今天表示，在美中貿易戰加劇，升高對經濟成長衝擊下，引發美國衰退疑慮。同時，高盛也下修美國第4季經濟成長預估值0.2個百分點，降至1.8%。

路透社報導，高盛集團（Goldman Sachs Group）今天表示，擔心美中貿易戰會導致經濟衰退的疑慮日益升高，高盛不再期待這兩大經濟體會在2020年美國總統大選前達成協議。

高盛在發給顧客的報告中說：「我們預計，美國針對剩餘3000億美元中國進口商品課徵的關稅將會生效。」

美國總統川普8月1日宣布9月1日起針對價值3000億美元的中國輸美商品加徵10%關稅，中國因此停買美國農產品。

美國也宣布中國是匯率操縱國。中國則否認操縱人民幣以獲取競爭利益。

長達一年的貿易紛爭牽扯關稅、補貼、技術、智慧財產權與網路安全等議題。

高盛下調美國第4季成長預測0.2個百分點，來到1.8%，調降幅度比預期還大，貿易緊張局勢的發展影響大於預期。

高盛3位經濟學家哈齊亞斯（Jan Hatzius），菲力普斯（Alec Phillips）和梅里克（David Mericle）撰寫的報告說，「總體而言，我們估計貿易戰對經濟增長的影響加大了。」

報告還說，供應鏈中斷導致的投入成本上升可能導致美國公司減少國內活動，這種「政策不確定性」也可能使公司降低資本支出。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）1080812

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