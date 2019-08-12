美麗概念股 上半年獲利靚

（中央社記者韓婷婷台北12日電）生技類股中的美容相關美麗概念股受惠大陸市場蓬勃發展，上半年表現相對亮眼，麗豐-KY的EPS達8.96元，創上市來同期新高，羅麗芬-KY的EPS為5.58元，佐登-KY也有3.78元。

麗豐2019年上半年合併營收新台幣24.54億元，受惠於主營通路「克麗緹娜」美容連鎖加盟店表現穩健，包括在招商及加盟店出貨等，皆呈現穩定成長的態勢。麗豐-KY上半年毛利率站穩84%、營業利益率35.5%水準、稅後淨利7.12億元，稅後每股盈餘（EPS）8.96元，營收、獲利皆改寫上市以來歷史同期新高紀錄。

羅麗芬上半年營收7.11億元，稅後淨利2.64億元，分別年增15%與30%，每股稅後純益（EPS）5.58元。

羅麗芬第2季高毛利明星單品銷售成績亮眼，其中芙蓉霜銷售占單季營收比逾40%，即使第2季因行銷、獎酬與新產品研發等，使得推銷及研發費用較高，但第2季平均毛利率71%，仍可維持在相對高水準，

佐登妮絲公告的第2季營業收入8.96億元，季成長12%，稅後淨利為1.52億元，每股稅後盈餘為2.61元。上半年累計營收為15.62億，年成長4.5%，稅後淨利2.21億，每股稅後盈餘為3.78元。主要成長動能來自新推出的高端產品在兩岸銷售創佳績，加上新技術課程及重要節慶檔期熱銷。

截至今年上半年佐登妮絲全球總家數為656家。直營店家數為313家，台灣128家、大陸169家和馬來西亞16家，加盟店343家；大陸佐登微爾醫美中心已開展至第4家，今年預計完成5家總目標家數。

展望下半年，麗豐-KY看好大陸美容保養市場的穩定消費需求，持續擴張旗下通路市場版圖。目前主營通路「克麗緹娜」截至7月底全球總加盟店已達到4829家，可望提前達陣今年展店淨增加400至500家目標，另外在台灣及東南亞等市場的業務持續拓展，公司對於下半年營運保持審慎樂觀的信心。

羅麗芬表示，新上市的「立體緊顏純液」及科學養生品牌，選擇部分省市的策略店進行階段性推廣，預計下半年成為推廣主軸後，可創造新一波營運高峰。

佐登妮絲除了兩岸持續穩健展店外，也積極開發代理加盟品牌市場；第4季將推出獨家研發機能性高端產品，持續驅動集團獲利動能。下半年渴望交出亮眼成績單。（編輯：林興盟）1080812