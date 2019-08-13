長照機構提供紙尿褲看護墊 若屬服務免徵營業稅

（中央社記者吳佳蓉台北13日電）財政部近日核釋，護理之家、居家護理、老人福利及長照福利機構，提供服務對象紙尿褲及看護墊費用，如果是由機構人員協助更換且包含所收取費用內，可免課營業稅。

財政部9日發布解釋令，主要有2點修正。第1，針對護理之家及居家護理機構收入如何課徵營業稅做出說明，財政部官員表示，經與衛福部交換意見，認為護理機構提供的日常生活照顧服務，也屬營業稅法規定的「醫療勞務」範圍，可免徵營業稅。

財政部官員說，考量護理機構的照顧對象主要屬臥床型態，因此，收取的照護費中，若含有床邊膳食、住宿費，仍可視為日常生活照顧的一環，比照醫療勞務免稅。

第2，回應先前有民間業者來詢問，護理或長照機構提供紙尿褲及看護墊費用收取的費用，符不符合免課營業稅的範圍，財政部也於解釋令中說明判斷原則。

財政部官員解釋，護理之家、居家護理機構、老人福利機構及長期照顧服務機構等4種機構，提供的紙尿褲及看護墊費用，如果是由機構專業人員協助更換，且是與照顧費、長照費一併收取的話，可視為醫療勞務或社會福利勞務的一環，免徵營業稅。

官員表示，不過，如果機構是單純買賣紙尿褲及看護墊的費用，沒有併計在照顧服務費用中收取或與照護服務無關，則視為一般貨物買賣，須課徵營業稅並開立發票。（編輯：楊凱翔）1080813