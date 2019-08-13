境外資金匯回 中信金看好財管手續費商機百億

（中央社記者劉姵呈台北13日電）中信金今天舉行法說會，中信金資深副總暨發言人邱雅玲表示，境外資金匯回金融投資管理運用辦法實施後，以政府預估可吸引新台幣9000億元資金回台來估算，財富管理估計可帶來100億元商機。

中國信託金控資深副總暨發言人邱雅玲表示，境外資金匯回金融投資管理運用辦法預估可以為整體財富管理手續費收入帶來成長。她指出，依照政府預估可吸引新台幣9000億元資金回台來估算，當境外資金匯回存入專戶時，第一年繳8%的稅後，剩下資金在25%限額比率內，存入專戶從事金融投資，估算可從事金融投資的本金約有2000億元，再乘上約5%手續費率，估算因境外資金匯回而帶動的財富管理手續費約有100億元。

邱雅玲也表示，不含人壽子公司，中信金今年上半年財富管理手續費收入為新台幣72.05億元、年增2.2%，邱雅玲也預估，今年下半年財富管理手續費收入會有5%的成長，比上半年來得好一些。

邱雅玲表示，財富管理業者希望爭取多一點投資項目的開放，例如目前准許投資的標的為境內基金，希望政府多開放一點境外的商品；她表示，中國信託銀行為國內財富管理領導品牌，不會放過境外資金匯回的商機。

另外，香港近日示威越來越激烈，外界關心國銀在香港營運，中信金總經理吳一揆表示，中信銀在香港分行沒有經營零售業務，不會受到影響，依然正常運作。對於8月16日可能發生的擠兌行動，吳一揆認為，台資銀行在香港以經營企金業務為主，影響應該不大。

中信金今天舉行法說會，說明今年上半年營運概況及經營績效，中信金自結今年上半年稅前盈餘257.04億元，稅後盈餘為203.95億元，稅後股東權益報酬率（ROE）為12.76%，稅後資產報酬率（ROA）為0.68%，每股稅後盈餘（EPS）為1.01元。中信金表示，上半年金控旗下各子公司獲利表現出色，其中，中信銀上半年合併稅後盈餘為152.75億元，台灣人壽上半年合併稅後盈餘為58.71億元。（編輯：楊凱翔）1080813