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數位存款帳戶受歡迎 開戶數衝破200萬

最新更新：2019/08/13 21:48

（中央社記者劉姵呈台北13日電）金管會公布數位存款帳戶開戶情況，截至今年6月底止，數位存款帳戶開戶數達233.8萬戶，較去年底成長55.01%，其中用其他銀行存款或信用卡開戶的第三類帳戶，大幅成長逾68%。

金融監督管理委員會銀行局今天公布，截至今年6月底止，已有28家銀行開辦數位存款帳戶業務，已開戶數首度衝破200萬戶，達233.8萬戶，較去年底150.8萬戶，大幅成長55.01%。其中第三類帳戶約90.9萬戶的開戶數最多；其次為第一類帳戶，約77.2萬戶；第二類帳戶約65.8萬戶的開戶數最少。

銀行局指出，數位存款帳戶依開戶安全等級分為三類，第一類是新客戶透過自然人憑證，在線上開立，截至今年6月底止，共有77.2萬戶，已開辦銀行共有21家。

第二類是已開立帳戶的既有客戶，在線上加開的數位帳戶，截至今年6月底，有65.8萬戶，已開辦的銀行有18家。

第三類為其他銀行的存款或信用卡客戶，或既有自行信用卡客戶，在線上開立數位帳戶，截至今年6月底有90.9萬戶，開辦的銀行共有13家。

銀行局副局長莊琇媛表示，若與去年底相比，過去三類排名中，最多的是第一類，但截至今年6月底，第三類躍升為戶數最多，成長率高達68.68%。

莊琇媛表示，第三類帳戶衝到第一名可能是因為去年8月初開放銀行可透過財金公司「跨行金融帳戶資訊核驗」機制，進行身分驗證來開立第三類帳戶後，加速此類帳戶成長。

除此之外，銀行局也公布，已開立戶數最多5家銀行依序為台新銀行136萬戶、王道銀行36萬戶、國泰世華銀行32萬戶、華南銀行7萬戶及兆豐銀行4萬戶。

各銀行透過提高存款利率、優惠等行銷手法，積極推動數位存款帳戶業務，對於是否有不當競爭，莊琇媛表示，沒辦法單純只用這個因素來看是否有不當競爭，目前尚未觀察到有此情況。（編輯：楊玫寧）1080813

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