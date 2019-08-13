鴻海第2季三率三降 獲利創6年單季低

（中央社記者鍾榮峰台北13日電）鴻海第2季毛利率、營益率和淨利率，均第1季和去年同期下滑，也創近年來低點，第2季獲利來到6年來單季低點。法人指出主要是營業費用過高、加上美中貿易戰影響。

鴻海今天晚間公布第2季財報，第2季合併營收新台幣1兆1597.84億元，較第1季1兆543.02億元成長10%，比去年同期1兆794.7億元成長7.44%。鴻海第2季營收來到歷年同期新高。

不過鴻海第2季合併毛利率5.31%，較第1季5.53%減少0.22個百分點，比去年同期5.63%下滑0.32個百分點。第2季合併營業利益155.49億元，合併營益率1.34%，較第1季1.53%減少0.19個百分點，比去年同期1.47%下滑0.13個百分點。

法人指出，鴻海第2季毛利率是2012年第2季以來單季低點，營益率起碼是2008年以來單季低點。代表本業的鴻海第2季營業利益155.49億元，較第1季減少3.47%，比去年同期下滑1.84%，是2013年第2季以來單季低點。

鴻海第2季歸屬母公司業主淨利170.53億元，較第1季198.25億元減少13.98%，比去年同期174.9億元下滑2.5%。鴻海第2季淨利率1.47%，較第1季1.88%減少0.41個百分點，比去年同期1.62%下滑0.15個百分點。

法人指出，鴻海第2季獲利絕對數字是2013年第3季以來單季低點。

鴻海第2季每股稅後純益1.23元，低於去年同期EPS1.01元和第1季EPS 1.43元。

鴻海第2季毛利率、營益率和淨利率較第1季和去年同期三降，法人指出主要是美中貿易戰因素影響，加上第2季營業費用高達460.58億元，較第1季增加9.16%，比去年同期也增加2.46%，產能全球布局，包括富智康等擴大印度和越南產能，因應貿易戰變數。

累計今年上半年鴻海合併營收2兆2140.86億元，較去年同期2兆1080.65億元增加5.03%，上半年合併毛利率5.42%，較去年同期5.9%減少0.49個百分點，上半年合併營業利益316.58億元，合併營益率1.43%，較去年同期1.92%減少0.49個百分點。

今年上半年鴻海營業費用支出達到882.51億元，較去年同期增加5.1%，加上美中貿易戰因素，使得上半年毛利率、營益率和淨利率都比去年同期下滑。

上半年鴻海歸屬母公司業者淨利368.79億元，較去年同期415.7億元減少11.29%，由於減資20%因素，今年上半年每股稅後純益2.66元，優於去年同期EPS的2.4元。

展望第3季，法人預估鴻海第3季業績有機會超過1.3兆元，較第2季成長10%以上，拚歷史同期新高，第3季中期開始為第4季旺季產品出貨準備，不過仍須觀察貿易戰變數。（編輯：楊凱翔）1080813