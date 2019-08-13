鴻海砸7.9億元 擴大越南投資

（中央社記者鍾榮峰台北13日電）鴻海晚間公告轉投資2510萬美元（約合新台幣7.9億元），在越南投資Competition Team Technology。市場人士評估這是因應美中貿易戰、擴大越南布局的策略。

鴻海今天晚間公告，子公司新加坡Foxconn Singapore Pte. Ltd.取得越南Competition Team Technology百分百股權，交易總金額2510萬美元。鴻海表示此次目的為長期投資。

市場人士評估這是鴻海集團因應美中貿易戰、擴大越南布局的策略。

鴻海旗下富智康也規劃擴大在越南產能，富智康在越南設立營運手機組裝廠多年。在越南市場，富智康指出2016年收購越南製造設施後，目前不少客戶有意轉向越南尋求製造服務、迴避潛在貿易戰關稅影響，目前正擴大產能，為客戶提供更佳服務。

越南西貢時報日前報導，鴻海富士康考量在越南北部的廣寧省設立電視螢幕組裝生產線，占地大約10公頃土地，初期投資規模大約4000萬美元。

鴻海集團持續深耕越南布局，根據蘋果（Apple）先前公布的供應鏈名單顯示，鴻海集團在越南北江（Bac Giang）設有製造蘋果產品的據點。

鴻海旗下鴻騰六零八八精密科技去年10月公告轉投資約新台幣40億元，取得越南New Wing Interconnect Technology股權。市場人士表示此舉擴大越南設廠。鴻騰六零八八精密科技在越南北江設有生產基地。（編輯：林興盟）1080813