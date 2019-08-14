元山科技艾美特財報佳 股價雙雙走低不捧場

（中央社記者潘智義台北14日電）布局中國市場的家電廠元山科技第2季營收創高，艾美特-KY上半年獲利創高，但今天股價卻雙雙走低，元山科技股價今天收在18.70元，下跌0.75元，艾美特-KY終場收在27.45元，跌幅達5.51%。

車用電子與家電廠元山科技公布第2季財報，受惠天氣炎熱帶動家電銷售，以及熱傳事業旗下車用風扇、散熱模組出貨成長，第2季合併營收8.55億元，創歷史單季新高，較去年同期成長23.3%。稅後淨利1285萬元，較去年同期成長18.61%，每股稅後盈0.18元，凸顯元山結束中國尚朋堂事業後，公司體質趨於健全。

元山科技統計，今年上半年營收為15.61億元，較去年同期成長20.49%，稅後淨利為2850萬元，由虧轉盈，每股稅後淨利0.41元。

元山指出，第3季起工業用與車用產品出貨進入高峰，熱傳事業的東莞新廠預計在通過中國當地環保與消防法規後，將於第4季正式投產，有助於元山2020年增添營運動能。

艾美特統計，上半年合併營收63.29億元，毛利率19%，營業利益3.28億元，稅後淨利2.98億元，每股盈餘2.45元。

艾美特表示，去年中國市場銷售各式小家電超過820萬台，銷售額約人民幣13億元，其中電暖器銷售超過200萬台；今年夏天循環扇銷售量大增，銷售金額達人民幣2億元。

艾美特指出，在中國電扇與電暖器產品市占率第2，且今年有微幅成長跡象，電扇市占率達24%。（編輯：楊凱翔）1080814