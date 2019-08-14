海外資金專法15日上路 財長盼帶動經濟轉型升級

（中央社記者吳佳蓉台北14日電）「海外資金匯回專法」明天上路，財政部長蘇建榮表示，相關子法已全部就緒，五區國稅局也做好完全準備；盼透過專法上路，引導台商匯回海外資金實質投資，加速台灣經濟轉型升級。

行政院核定境外資金匯回管理運用及課稅條例（俗稱海外資金匯回專法）15日上路，實施後首年匯回資金，以稅率8%課徵，次年提高至10%，匯回後若進行實質投資，可享減半優惠稅率。

但匯回資金須符合洗錢、資恐防制相關規範，資金也須匯入專戶存放，且不可購置不動產，不動產投資信託(REITs)。匯回資金可自由運用比重為5%，金融投資比重上限為25%，未用於實質投資資金則存放專戶5年，屆滿後可分年提取1/3。

財政部預估，專法上路2年間，低推估可誘發新台幣2666億元資金匯入，中推估引資規模達8544億元，若更樂觀看待，高預估資金匯回規模可達1.78兆元；稅收方面，低推估專法上路2年稅收貢獻為60億元，中推估496億元，高推估為1184億元。

財政部長蘇建榮接受中央社記者訪問時表示，海外資金專法即將上路，財政部、金融監督管理委員會及經濟部子法規已全部就緒，將於母法一同生效。盼透過專法上路，引導台商匯回海外資金進行實質投資，搭配美中貿易戰回流潮，為台灣帶來加速進行經濟轉型升級的機會。

蘇建榮說，美中貿易戰已持續一年多，且看來短期內不會結束，美國不論民主黨、共和黨對中國都採取一致立場，這是很難得的事，也反映出貿易戰不會這麼容易說停就停，在中國投資不確定升高，很多外國大廠都陸續從中國撤離，包括ICT資通訊產業。

蘇建榮指出，台商作為供應鏈中的一環，一樣也會跟著進行產能移轉，轉向東南亞國家或回台投資。美中貿易戰促成的回台推力，加上國際反避稅潮流，台商個人或企業都存有匯回海外資金的需求；經國稅局諮詢窗口掌握，已有台商表態「等專法等很久了」，規劃於上路後將資金匯回。

蘇建榮表示，先前五區國稅局就已成立海外資金匯回成立單一諮詢窗口，將持續為台商提供服務；專法上路後，8月下旬各區國稅局也會召開座談會，與台商面對面，了解實施初期面民的疑問，並給予回應。

台北國稅局局長許慈美則說，國稅局已做好完全準備，7月底即完成內部人員培訓，將全力協助解決台商疑問。由於海外資金專法相關子法規7月下旬才陸續公告，預估台商還需要一段時間，評估到底要循哪種管道匯回資金，因此初期案件量應該會呈現緩步增加。

安永聯合會計師事務所執業會計師楊建華認為，海外資金專法對於受美中貿易戰衝擊、原本就有回台投資意願的上市櫃企業來說誘因最強，預估會是首波響應專法匯回族群。

楊建華向中央社記者解釋，雖然上市櫃企業帳目清楚，依照現行稅法就可在無稅務爭議狀況下將境外投資收益匯回，計稅時也可扣除在國外已繳納稅款，但因專法提供實質投資稅率減半的誘因，兩相比較，可能更為划算。

不過，實質投資必須擬定投資計畫，加上財政部子法限制專法及產業創新條例等現行稅法既有租稅優惠不能並用，楊建華認為，企業可能還需要一些時間評估比較及研擬計畫，但仍會搶在在專法上路第1年8%優惠稅率前，陸續申請匯回。

至於個人海外資金，楊建華表示，預估個人會根據台灣與國際簽訂「共同帳戶申報準則（CRS）」情形，資金匯回後可能衍生的贈與稅、遺產稅負擔等因素綜合考量；對想結束海外事業將資金匯回台灣安享晚年或傳承下一代的台商具有誘因。（編輯：林孟汝）1080814