鴻海高層會威州官員 議會領袖：盼未來持續合作

（中央社威斯康辛州麥迪遜14日綜合外電報導）鴻海科技集團高層今天與威斯康辛州州長和議會領袖等人會面，各方未透露太多討論內情，但威州參議會領袖推文表示收到鴻海計畫的最新訊息，並期待未來持續合作。

全球最大電子產品代工廠商鴻海，2017年與威州達成協議在當地設面板廠，獲美國總統盛讚是「世界第八大奇蹟」，自此鴻海動向就備受關注。

當時受到鴻海承諾召聘1萬3000名人力的激勵，時任州長的華克（Scott Walker）與掌控威州議會的共和黨同僚，允諾提供15年、共約40億美元（約新台幣1255億元）賦稅優惠補貼，寫下美國對外國企業最高的補貼金額。

鴻海後來縮減蒙特普萊森村（Mount Pleasant）的建廠計畫規模，促使現任民主黨籍州長艾佛斯（Tony Evers）質疑獎勵案是否有必要重新協商。

美聯社報導，鴻海主管今天拜會艾佛斯，另外也會見威州參議會共和黨領袖費茲傑羅（Scott Fitzgerald）和威州眾議會議長伏斯（Robin Vos）。費茲傑羅與佛斯僅在推特發文說收到鴻海最新計畫，但沒有進一步闡述。

在威州參加會議的鴻海高層為董事長劉揚偉、副董事長李傑與鴻海美國戰略計畫總監楊兆倫。

費茲傑羅在推特寫道：「很開心今天能跟董事長劉揚偉見面，很感激收到鴻海計畫的更新資訊，期待未來與鴻海持續合作。」

艾佛斯的發言人巴爾達夫（Melissa Baldauff）則說期盼與今夏剛接過鴻海董事長職務的劉揚偉建立起關係。但巴爾達夫並未就討論細節提供更多資訊。

鴻海發布的聲明，僅提到劉揚偉會見了艾佛斯、威州州政府及地方官員，以及威州高等教育界人士。

威斯康辛大學麥迪遜分校發言人魯卡斯（John Lucas）表示，劉揚偉今天與大學校方人員參與「介紹會議」，討論「未來合作機會」。魯卡斯婉拒進一步闡述。

鴻海去年宣布與威斯康辛大學麥迪遜分校合作，投資1億美元，替工程學院打造新的大樓。目前不清楚這項協議是否有任何進展。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1080815