國內投信7月基金規模3.49兆 連3個月創新高

（中央社記者韓婷婷台北16日電）美國聯準會政策由緊轉鬆，帶動7月股債齊揚，國內投信7月基金規模亦同步水漲船高，達新台幣3兆4906億元，連續第3個月創新高。

法人指出，貿易戰引發的經濟衰退風險升高，全球央行再度進入降息循環周期，預料金融市場波動加大，建議投資人強化資產配置，增持高評級的美國公債、投資級債、高股息基金，並逢回分批布局趨勢明確、能見度高的股票型基金。

根據投信投顧公會資料統計，截至7月底為止，投信整體基金規模達3兆4906億元，較6月增長4.25%，續創單月新高。

若按類型區分，跨國投資指數股票型基金大增1005億元，其次是跨國投資一般債券型、國內貨幣市場型基金，各增加220、134億元；而減少最多的則是國內投資指數股票型基金，減少266億元；顯示資金持續流向債券資產，包括被動式操作的債券ETF、主動式投資的一般債券型基金。

第一金美國100大企業債券基金經理人許書豪指出，貿易戰短期難解，甚至有擴大至貨幣戰的可能；雖然聯準會7月底宣布降息一碼，意圖為市場施打預防針，但投資人仍舊擔心經濟衰退的風險升高，預期未來還有更大的降息空間。而且不只美國，包括：歐洲、日本與多數新興國央行，都已再度進入降息循環狀態。

在降息預期升高下，美國10年期公債殖利率週三大跌12.43個基本點，收1.579%，與2年期殖利率盤中形成倒掛。按過去經驗，長短天期殖利率倒掛後，股市不必然立刻進入空頭，至少還有8個月左右的觀察期，但期間波動幅度與頻率都會增加；債市則有機會展開大多頭攻勢。

因應市場波動風險與機會，許書豪建議，投資人應該強化資產配置，債券部分著重在高評級的美國公債、投資級債基金，因為統計過去14個年度，美國經濟成長率較前一年度下滑的期間，兩者投資勝率都有93%，而年度平均報酬率各為9.4%與9.9%，表現優異。

股票部分，可增持優質的高股息資產，尤其是水電瓦斯等公用事業，並定期定額分批布局趨勢明確、能見度高的股票型基金。（編輯：蘇志宗）1080816