華為傳射頻元件測試去美商化 精測和雍智吃補

（中央社記者鍾榮峰台北19日電）中國華為傳出供應鏈去美商化，尤其是在射頻元件測試，對於晶圓探針卡測試載板和IC測試載板需求強勁，台廠精測和雍智可望吃補。

精測今天盤中走堅，最高一度突破600元，來到606元，漲5%，雍智更是攻上漲停176元，創歷史新高。

法人指出，華為計畫降低對美系供應商的依賴，尤其是射頻元件布局非美系供應鏈，並積極擴大5G基地台設備和手機出貨，華為旗下晶片設計廠海思對於射頻元件測試的非美商化要求增加，對於台廠晶圓探針卡測試載板和IC測試載板需求提升，帶動精測和雍智下半年業績表現。

法人推測，精測切入華為旗下海思射頻元件測試，IC測試板設計廠雍智也切入華為5G行動通訊射頻晶片測試載板供應鏈。

展望第3季，法人預估精測第3季業績可望大幅季增超過35%，上看40%，拚單季次高，毛利率可維持第2季水準、有機會更佳，第3季每股稅後純益可超過5.5元。

精測日前表示，不會在5G晶片測試缺席，未來5G晶片製程可能採用5奈米或7奈米製程技術，目前精測已經有小量5G測試應用挹注，未來成長可期。

法人預估，雍智今年受惠新客戶加持，預估全年業績可望年成長2成以上，今年IC老化測試載板可成長3成到4成，晶圓探針卡測試載板成長幅度看3成以上。今年毛利率起碼可維持在5成以上。

在研發領域，雍智布局未來自駕車以及車載雷達；4K畫質、虛擬實境無線傳輸；以及5G行動通訊射頻晶片測試載板等。此外雍智也深耕網路處理器5G交換機晶片測試載板、應用在7奈米晶圓製程所需高速ATE測試載板與晶圓探針卡設計。（編輯：李信寬）1080819