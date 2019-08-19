科技股續強 量能不足10500點得而復失

（中央社記者韓婷婷台北19日電）美國科技股勁揚，帶動台股今天開高，10時後陸股急拉再帶動一波漲勢，類股以電子股漲幅超過1%最為強勢，帶動台股一度衝上10500點關卡，唯量能不足收盤未能站穩10500點。

加權股價指數終場上漲67.86點、漲幅0.65%，收在10488.75點，成交值新台幣1191億元。其中，IC設計股聯發科走勢凸出，終場大漲31元，漲幅達9.63%，雖然股王大立光遭到外資降評出現回檔走勢，仍無損台股連拉2根長紅的氣勢。

分析師表示，台股資金重回電子，盤面強勢股包括IC設計、矽晶圓等次族群，雖然之前強勢的散熱、5G概念股出現漲多休息態勢，但並未有趁高檔大量出貨的訊號，後市漲勢可望轉為類股輪動。

分析師指出，台股近期除了受到國際股市的波動影響之外，美國總統川普對美中貿易戰的言論也是消息面的重大影響因素，由於市場仍有疑慮，外資近期對台股動作多偏向調節資金部位，也成為壓抑盤勢的主要壓力之一。

法人認為，台指期即將在21日結算，屆時外資動向可望較為明朗，台股連2天反彈站回5日、10日線及年線，雖讓破底危機暫除，但由於月線已與季線出現死亡交叉，10630點附近壓力將相當沉重，需要量能增溫才有機會突破。（編輯：張均懋）1080819