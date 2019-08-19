兩岸機械工業交流會21日登場 聚焦智慧機械

（中央社記者鍾榮峰台北19日電）兩岸機械工業交流會預計21日登場，除了分享兩岸機械工業現況外，也將針對智慧機械、智慧製造和工業機器人等領域做專題報告。

2019年兩岸機械工業交流會將於21日下午登場，主辦單位為台灣機械工業同業公會和中國機械工業聯合會，雙方將先報告台灣和中國大陸機械工業現況，另針對智慧製造、物聯網通訊協議發展趨勢、中國大陸機床工具產業、智慧機械、工業機器人等領域做專題報告。

主辦單位表示，此次中國機械工業聯合會共有31位代表來台與會。

機械公會指出，隨著工業4.0時代到來，兩岸相關產業鏈已經成形，1990年至今台灣機械出口至中國大陸成長了17倍，工具機，塑橡膠機械、紡織機械、製鞋機械等都已將產品加入智慧化功能，製造業和機械廠商也朝向智慧製造目標邁進。

公會表示，包括物聯網IOT、遠距服務、預防保養、即時資料提供、可視化、機器人、感測器、機械雲等，都是兩岸機械業者必須努力的領域。

機械公會持續推動智慧機械，機械公會理事長柯拔希認為，要發展工業4.0，必須「先有智慧機械、再有智慧製造」，先將現場端機械設備達到智慧化水平，再透過智慧機上盒（SMB）聯網、感測器、雲端等技術結合，才具發展智慧製造的能力。

4年多來機械公會推動24家智慧機械示範廠，前3波18家示範廠著重智慧機械，今年推動第4波的示範廠，包括台灣鑽石、流亞科技、盈錫精密、漢翔航空、德大機械以及綠點高新科技等6家廠商。

柯拔希表示，公會持續掌握政府發展智慧機械方向，適時向政府主管單位提出機械業在研發智慧機械所需資源項目。

不過，美中貿易戰影響台灣機械業出口，柯拔希不諱言指出，今年機械出口面臨嚴峻挑戰。

根據公會統計，今年前7月台灣機械出口值為150億美元，較去年同期衰退6.5%，若依新台幣計價約4633億元，較去年同期衰退2.3%。台灣機械7月單月出口以新台幣計666億元，也較去年同期衰退7.9%。（編輯：楊玫寧）1080819