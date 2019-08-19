關貿網路大數據團隊 獲AI黑客松冠軍

（中央社記者吳家豪台北19日電）關貿網路公司宣布，旗下的大數據團隊今年8月參加「2019保險金融與AI智慧健康區塊鏈－黑客松競賽」，以「ICU敗血症風險 AI監控系統」主題獲得冠軍。

經濟部工業局結合台北醫學大學、台北醫學大學附設醫院，攜手第一金控、工研院和台灣微軟共同舉辦「2019保險金融與AI智慧健康區塊鏈－黑客松競賽」，共有來自全國21隊參加，為全台首次結合大數據、演算法、人工智慧（AI）、區塊鏈、醫學、保險與金融等跨領域的高難度融合競賽。

由財政部持股投資的關貿網路今天發布新聞稿指出，關貿網路yodass大數據團隊運用主辦方提供超過1億多筆去識別化的醫療歷史紀錄資料，包含病患基本資料、生命徵象及檢驗資料等，並結合國內外文獻，共整理出22個參數。

關貿網路yodass大數據團隊透過機器學習及整合前後端系統，開發視覺化報表，協助加護病房病人的敗血症風險監控，透過監控單一患者生理資訊與歷史檢驗數據的趨勢變化，以及未來6小時病人發生敗血症的模型預測結果，以提供院內醫護人員人力與重點監控的參考。

關貿網路yodass團隊表示，此主題是希望可協助病房忙碌的醫護人員快速掌握病患的現況及未來可能發生的狀況，讓醫護人員使用智慧工具輔助，以降低病患發生異常狀況及不可預期的結果。

關貿網路近兩年來積極擴增業務範疇，目前資訊服務面向已從通關物流、稅務保險、民生消費、擴展到觀光旅遊、資安及保險領域等，今年也正式跨入金流領域，成為純網路銀行「將來銀行」的一員。

關貿網路董事長許建隆說，近兩年透過組織改革轉型及各項獎勵機制，鼓勵內部創新及進行跨領域整合，已獲得具體成效。未來將持續在大數據和AI領域布局深耕，與台灣產業界及客戶共同創造智慧應用新亮點。（編輯：鄭雪文）1080819