印度上週亞股唯一吸金股市 台股連3週賣超

（中央社記者韓婷婷台北19日電）根據彭博統計外資資金流向，印度股市結束6週流出轉為流入，上週吸金2.1億美元，成為新興亞股中唯一吸金的股市。韓股與台股連續3週遭到外資賣出，投資級債則連續30週吸金。

摩根投信表示，上週美國總統川普突然宣布延後對部分中國商品加徵關稅的時間點，開始看到部分資金歸隊的跡象，其中，美股基金一反前週被當提款機的窘境，轉吸金4.41億美元，重返全球吸金王；拉丁美洲基金也有2.59億美元的資金淨流入，並且已連續2週獲資金青睞。

但由於全球經濟衰退和地緣政治等問題盤旋不去，也讓其他市場股票基金買氣持續不振，摩根投信指出，像是今年一度累計吸金超過200億美元的全球新興市場型基金，已連續16週淪為國際資金提款機，在上週再流出19.62億美元後，今年以來資金動能正式由正轉負，轉流出16.53億美元，為自2016年以來首見。不僅於此，新興亞洲和整體新興市場基金已雙雙回吐了去年全年淨流入。

韓股及台股上週分別淨流出4.28億美元與11.24億美元。

摩根多重收益型產品經理陳若梅表示，根據最新美銀8月份經理人調查，目前雖仍有64%的經理人認為未來1年內全球經濟不會發生衰退，但有34%的經理人認為未來1年內全球經濟可能發生衰退，此為2011年10月以來最高，對於企業獲利預期也下調至4年來最低。

陳若梅指出，經理人對經濟前景看法轉趨悲觀，其中，貿易戰及央行貨幣政策動向仍位居經理人最擔心的尾端風險，且對貿易戰的憂慮大幅拉升至51%。經理人不認為通膨未來1年內會攀升，公債利率已過度下跌，逾7成的經理人預期未來1年半內美國10年期公債殖利率不會低於1%，目前公債價格已有過高疑慮。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏則表示，儘管8月以來，外資持續超賣台股，不過就基本面來看，隨著第3季旺季來臨，加上美國延後對部分中國商品加徵關稅的時間，將降低耶誕購物季銷售衝擊。在出口壓力減緩下，可望有利出口業者表現。

周俊宏表示，根據歷史經驗，殖利率出現倒掛到景氣真正出現衰退，最短還有1年半的時間，投資人無須過度擔憂。（編輯：林興盟）1080819