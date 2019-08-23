金鑛咖啡大裁員 公司：仍保留部分門市

（中央社記者江明晏台北23日電）金鑛咖啡不堪虧損，將解僱224人，近期宣布將轉型朝上游原料咖啡豆的供應發展，是否退出零售市場，金鑛咖啡今天回應表示，轉型後採雙軌制度，將保留部分門市持續營運。

金鑛咖啡從2000年自高雄發跡，一路壯大版圖，2016年3C通路起家的燦坤集團入主金鑛咖啡，全盛時期有超過70家連鎖店，曾發下豪語一年要拓點至150家。

但台灣連鎖咖啡品牌競爭激烈，除了星巴克、路易莎、cama、85度Ｃ之外，還有超商咖啡加入搶占平價市場，2017年起，金鑛咖啡陸續收掉大部分門市，近期更宣布將轉型朝上游原料咖啡豆的供應發展。

台南市府勞工局今天發布新聞說，金鑛連鎖企業股份有限公司8月19日（郵戳日期）向勞工局通報大量解僱計畫書，解僱總人數224人，包括台南總部及保安廠55人，台北市4家門市22人，新北市5家門市32人，台中市3家門市22人，高雄市12家門市93人，解僱日期是10月20日。

金鑛咖啡官網上顯示仍有34家門市，針對中央社記者提問，目前門市會保留幾家？金鑛咖啡表示，轉型雙軌制度，將保留部分門市持續營運，現有門市包含德昌、六合、四維門市等等。

未來是否不保留門市，退出零售市場？金鑛咖啡表示，轉型後採雙軌制度，將保留部分門市持續營運。

金鑛咖啡表示，營運表現的高低起伏屬市場常態，也持續觀察市場的變化與脈動，調整成為最合適的營運方式，持續強化金鑛咖啡在技術與服務上的優勢，帶給消費者與品牌商更優質的咖啡體驗。（編輯：趙蔚蘭）1080823