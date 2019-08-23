抗美中科技巨擘 歐盟考慮設千億財富基金

（中央社記者唐佩君布魯塞爾22日專電）歐盟正考慮成立一項1000億歐元基金重大計劃，藉由資助壯大歐洲冠軍企業，與蘋果、谷歌和阿里巴巴等美中科技巨頭競爭。

POLTIC EUROPE新聞網站及金融時報（Financial Times）等歐洲媒體今天報導，歐盟官員提出一項計畫草案，考慮由成員國出資成立一項財富基金，鎖定投資於目前落後於全球競爭對手的戰略行業，整體基金規模高達1000億歐元。

POLITICO EUROPE報導，據內部文件資料，這項基金主題是建立一個更有防禦能力的歐洲，在對華盛頓和北京採取強硬的貿易措施同時，將更多公共資金投入到歐洲企業中。

歐盟官員們將谷歌（Google）、蘋果（Apple）、臉書（Facebook）、亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）、百度、阿里巴巴和騰訊等列為與歐洲競爭的公司。文件指出，「歐洲沒有這樣的公司」。

這項基金計劃中寫到，對手正以前所未有的金融手段，可能抹殺歐盟某些領域的創新力及商業地位。

金融時報指出，法國和德國曾呼籲歐洲以更積極的產業政策工具，保護歐洲企業免受不公平競爭影響，例如與獲得補貼的中國對手的競爭。成立財富基金的舉動將是歐盟迄今對這一呼籲做出的最為大膽的回應。

這份計畫草案將提供給即將在11月1日上任的新任歐盟委員會主席范德賴恩（Von der Leyen）做為施政參考計畫的一部分。

范德賴恩先前提出的歐盟未來5年施政藍圖中曾表示，歐盟在某些關鍵技術領域取得領先還為時不晚，她將重視如何利用大數據等進行創新，為社會和企業創造財富。（編輯：高照芬）1080823