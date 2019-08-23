福懋運動服布料接單旺 穩定獲利水準

（中央社記者韋樞台北23日電）布料及成衣大廠福懋表示，今年投資台塑化的獲利貢獻可能減少，加上去年獲利基期墊高，今年需靠本業訂單滿手，及明年運動大品牌布料訂單成長，以維持整體穩健獲利水準。

福懋今天舉行法說會，總經理李敏章表示，今年上半年營收新台幣240.89億元，年增7.22%，本期淨利29.8億元，年增66.41%，每股稅後盈餘（EPS）1.58元，勝過去年同期的0.91元。

李敏章指出，今年福懋布料訂單滿手，織布本業營收、獲利維持穩定成長，最主要產品聚胺/聚酯梭織布銷售量以供應Nike、Adidas、PUMA及其他運動服飾品牌所需布料合計占47.21%最多；其次是戶外運動時尚休閒品牌Columbia、The North Face、Patagonia等占34.4%，其餘時尚休閒類占11.64%。

福懋越南隆安、同奈廠去年開始擴廠，今年長纖布產能增加，帶動福懋本業營運成長。李敏章說，越南的同奈和隆安廠擴廠後，織布廠年產能達1億9200萬碼，染整廠年產能1億3920萬碼，輪胎簾布廠年產能2萬5800公噸；因此可滿足明年Nike、Adidas運動服飾布料兩位數成長的接單量，帶來穩定營收。

至於下半年將準備出貨明年春夏服裝的布料單，相對是營運淡季，他說，在上半年營運成績優異下，全年本業營收保持穩健，但業外轉投資的台塑化今年上半年EPS 1.81元，不若去年同期的4.57元，在業外獲利可能縮水下，必須要加強本業獲利，以維持整體穩定獲利水準。（編輯：楊玫寧）1080823