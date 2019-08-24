美中兩強各有痛點 學者：貿易戰發展觀察3件事

（中央社記者潘姿羽台北24日電）美中兩強硬碰硬，中國以關稅反制之後，美國也加高關稅稅率回敬，戰火再次升溫；學者認為，貿易戰正往壞的方向走，但衝擊不會像之前首度課徵來的大，甚至還有些談判空間，後續可觀察3大重點。

中國商務部在當地時間23日宣布，將對原產於美國的5078個稅目、約750億美元商品，加徵5%或10%關稅，並分兩批自9月1日及12月15日起實施，受影響商品包括大豆、牛豬肉等多種農產品及小型飛機。

除此之外，中國還宣布將恢復對原產於美國的汽車及零部件加徵關稅；北京去年12月在雙方加快談判之際，暫緩關稅實施。

美國總統川普不甘示弱，數小時內立即作出反應；川普在推特（Twitter）上宣布，將針對5500億美元的中國商品提高5%關稅，並下令美國企業退出中國。

台經院景氣預測中心主任孫明德分析，關稅策略上，雙方都針對彼此進行反制，但從原本的5%、10%及25%，提高5個百分點至10%、15%及30%，提高程度有限，對商品競爭力影響已不如首次課徵來得大。

中經院副院長王健全則說，美中貿易戰現在確實在往負面方向發展，但川普、中國國家主席習近平，兩人都各自有痛點，不見得真的想走到你死我活那一步；他認為，現在美中雙方的舉動，比較像是拉高各自籌碼，接下來還是會展開談判。

美中態度轉趨強硬，孫明德認為，未來貿易戰發展可觀察3大重點，一是美國如何影響美商投資移轉。

川普稍早在推特放話：「我在此下令我們偉大的美國企業，立刻開始尋找中國以外的生產基地，比如將你們的公司搬遷回國，在美國製造你們的產品。」

孫明德指出，觀察美股走勢，中國加徵關稅及聯準會主席演講後都表現平淡，較強烈的變化出現在川普命令美商移出中國，美股跌幅便開始擴大，顯示美商相當在意川普的新政策方向，未來川普總統如何正式推出政策「協助」或「施壓」美商移轉，將成為觀察重點。

王健全則認為，川普下令美企離開中國，可能是想展現強硬態度，畢竟企業有自己的考量，很難說走就走，這部分影響程度還得繼續觀察。

第二個觀察重點是「中方反應」，孫明德分析，人民幣自8月起不斷下跌，這次又宣布加徵750億美元關稅，在川普宣布10月1日「國慶加碼」後，是否會促使中方採取更強烈的行動，例如傳言中稀土、美債，還是讓人民幣加速貶值，但這些也將衝擊中國自身的經濟及貿易表現。

第三個觀察重點則是「狼到底來不來」，今年5月起，美中貿易戰戰火忽大忽小，5月開戰、6月大阪復談，8月初加徵、8月中又延後，8月下旬又升溫，全球金融市場隨之起伏震盪；市場及產業界全部都在緊盯貿易戰的發展，才能知道該怎麼應對。

孫明德指出，這次「823貿戰」勢必對金融市場產生影響，各界只能期待美國聯準會作出更寬鬆的聲明決策來激勵，但觀察全球及主要國家的製造業採購經理人指數（PMI），經濟下滑很難避免，未來幾個月隨著關稅陸續開徵及加徵，企業營運及進出貨決策也將面臨更多挑戰。

「他（川普）這樣打對連任不利，但也不能示弱」王健全表示，競選連任是川普的最大痛點，面對中國的強硬態度，他不可能不反擊，但也必須顧及選票，習近平的罩門則是中國經濟下行風險以及反送中帶來的壓力，這樣的情況下，美中不會希望兩敗俱傷。

王健全分析，作為生意人，川普的作風是先恫嚇、再談判，現在雙方看起來劍拔弩張，不過部分關稅稅率提高是在12月才實施，這中間都還有談判空間，川普也會想辦法找台階下。（編輯：林興盟）1080824