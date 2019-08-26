開發多元管道 昇恆昌耕耘新零售

（中央社記者江明晏台北26日電）開發多元管道，昇恆昌免稅店進軍新零售，目標於年底達成百萬會員里程碑，今年上半年業績已較去年同期成長約45%，全年度預計可翻倍成長。

昇恆昌免稅購物網今天宣布推出周年慶優惠，邀請藝人鳳小岳站台，祭出最高30%折扣優惠，也增加松山機場提貨點，可前7天進行免稅品線上預購。

昇恆昌表示，根據觀光局統計，2018年來台觀光人次突破1100萬大關，而從台北松山機場的統計資料來看，2018年旅客量達到620萬人次，創近5年來新高。面對全球旅遊市場的快速變化、昇恆昌結合電子商務、行動支付等數位趨勢，今年開放松山機場取貨。

總經理江建廷表示，購物網為多元管道開發，相比鄰近國家，昇恆昌提供旅客更方便服務，增加台灣免稅零售業的競爭力，也意味著增加台灣觀光產業的實力。

昇恆昌表示，昇恆昌購物網處於直線成長階段，目標於年底達成百萬會員里程碑，而今年上半年業績較去年同期成長約45%，全年度預計可翻倍成長。

江建廷表示，在昇恆昌消費的旅客國家仍以台灣位居第1，中國第2，需要擔心的還包括日本客的消費力「一年不如一年」，以及各國貨幣波動，存在未來旅客出國購買意願下滑的風險。

展望產業下半年，他表示，更要「強身健體」，因為要跟「病毒」共存，不要過多投資，增加商業本質。（編輯：楊玫寧）1080826