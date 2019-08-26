綠能專區風波 台西電業未列解散登記清冊

（中央社記者蔡芃敏台北26日電）媒體報導，三井住友已因雲林縣府變更綠能專區規劃，準備解散公司並將台列為拒投資疑慮國家。不過，根據經濟部官網，三井轉投資的台西電業並未列入解散登記清冊。

台西綠能專區獲前瞻建設新台幣19億元補助，原定明年底完工併網。不過，前雲林縣長蘇治芬日前在社群網站臉書貼文表示，「台西綠能專區」打造全國綠電共生示範場域，開發至今投入約5000萬元公帑，但雲林縣長張麗善上任後中斷開發，改為「產業園區」。

她說，包含執行中的計畫，整體計畫中止尚需耗費1億元，對地方發展或國家能源政策都是損失，更有損台灣的國際聲譽。

自由時報今天報導指出，據了解，目前三井已因雲林縣府變更綠能專區規劃，準備解散公司並將台灣列為拒投資疑慮國家。

經濟部投審會在4月份核准，日商三井住友建設株式會社及日商京瓷株式會社申請合計以8億6440萬元，投資國內事業台西電業，從事電力供應業。根據經濟部商業司官網，若查詢4月份至7月份公司登記資料，三井住友或台西電業並未列入解散登記清冊。

雲林縣政府新聞處長周柏吟24日表示，綠能專區改回產業園區，讓園區使用更多元、開發更彈性，研發更環境保護、低污染與可循環的「綠能產業」，而非僅鋪設太陽能面板種電。（編輯：蘇龍麒）1080826