貿易戰現轉圜美股收高 法人：台股操作宜保守

（中央社記者吳家豪台北27日電）美國總統川普對美中達成貿易協議的樂觀談話，令投資人稍感安心，激勵道瓊工業指數大漲269點；法人表示，貿易戰再起紛爭，台股恐回探支撐，指數將偏弱整理，短線操作宜保守。

在美中貿易戰火升高之際，美國總統川普表示美中兩國很快將恢復貿易談判，貿易戰惡化似有轉圜，美股道瓊工業指數大漲269.93點或1.05%，收在25898.83點；標準普爾指數漲31.27點或1.10%，收在2878.38點；科技股為主的那斯達克指數揚升101.97點或1.32%，收7853.73點。

台股26日開盤重挫，蘋概股三王全數倒地，指數終場下跌183.54點，收在10354.57點，跌幅1.74%，失守年線10362點，成交值新台幣1152.7億元。自營商賣超13.15億元，投信賣超5.24億元，外資及陸資賣超143.72億元；三大法人合計賣超162.11元。

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家汪濤認為，中國央行將加碼貨幣寬鬆，並謹慎管理人民幣匯率，但會允許人民幣小幅貶值，預計2019年底人民幣兌美元匯率將貶至7.2元，2020年為7.3元。

美國晶片製造商格芯（Globalfoundries）在美國和德國控告晶圓代工廠龍頭台積電侵犯晶片技術專利，要求美國當局禁止相關產品進口，外界憂心恐影響iPhone等眾多電子產品的重要零組件供應。台積電對此提出回應，強調一向尊重智慧財產權，技術完全自主。

法人表示，美國殖利率倒掛隱憂延續，且美中貿易衝突加劇，台股上檔逢下彎月線反壓，多方量能偏低不出，指數短線拉回整理壓力增溫，將再下探支撐，中期恐偏弱整理。（編輯：趙蔚蘭）1080827