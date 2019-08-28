玉山銀攜手漢神巨蛋發聯名卡 搶攻南台商機

（中央社記者劉姵呈台北28日電）玉山銀行今天宣布與高雄漢神巨蛋百貨合作發聯名卡，玉山銀行副總經理林榮華表示，漢神巨蛋年營業額高達新台幣140億元，為高雄百貨中最高的，首年發卡目標為超過原先的巨蛋舊卡數10萬張。

看好南台灣百貨購物商機，玉山銀行今天宣布攜手高雄最高營業額的漢神巨蛋百貨，推出「玉山漢神巨蛋聯名卡」，玉山銀行信用卡暨支付金融事業處副總經理林榮華受訪表示，高雄漢神百貨的會員數合計約65萬人，發卡目標為1年內超過原先的巨蛋舊卡數10萬張。

選擇漢神巨蛋合作發卡的原因，林榮華說，漢神巨蛋每年約有1500萬來客人次，且漢神巨蛋館1年營業額接近140億元，占高雄地區百貨超過1/4營業額，為高雄百貨中營業額最高的；加上過去玉山銀行與漢神長期來有合辦活動，這次透過無限卡及御璽卡，提供會員專屬優惠，搶攻南台灣百貨消費商機。

除了這次與高雄漢神巨蛋合作的聯名卡，林榮華表示，過去已經發了8張百貨聯名卡，包括台北地區的統一時代、微風南山、Att 4 fun；桃園地區的大江購物中心與統領廣場；中部地區的麗寶與中友百貨；南部地區嘉義耐斯廣場，都是著重在地化特色百貨為主。

林榮華說，百貨基本上為民眾主要購物休閒重要場域，平均簽帳金額也會比較高，玉山銀行整體信用卡月平均簽帳金額已超過新台幣8000元，不過因為每一家百貨的商品特性不同，且下半年通常是周年慶購物旺季，可以預估百貨聯名卡的簽帳金額會衝高。至於月簽帳平均金額會不會超過8000元，林榮華說：「應該還不錯。」

玉山漢神巨蛋聯名卡提供卡友5大優惠，包括首刷滿額禮、指定餐廳9折起、每月13卡友日、漢神兩館免費停車與國外消費回饋1%、館外一般消費0.3%的超集購物金回饋。（編輯：張均懋）1080828