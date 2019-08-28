耿鼎看好北美AM鈑金件成長 深耕新興市場

（中央社記者鍾榮峰台北28日電）汽車鈑金件廠耿鼎持續看好北美AM鈑金件成長力道，強化北美和歐洲客戶合作，持續布局新興國家售後維修市場（AM）市場。

耿鼎今天下午參加證交所舉辦汽車工業主題式業績發表會，展望未來營運，發言人李庭祥表示，提升北美及歐洲的市占率、積極布局新興國家AM市場。其中加強新模具開發，逐步擴展提升AM件市占率，強化北美及歐洲主要客戶合作；持續提升鈑金件產品市占率和認證數，拓展和新興市場地區客戶的合作夥伴關係。耿鼎對於北美AM鈑金件成長，持正向看待的態度。

觀察中國大陸市場，在產品認證部分，李庭祥指出，到今年7月止，公司已通過北美CAPA鈑金件認證項目1330件；在中國大陸CAPA及NSF鈑金件的認證數，居領先地位。

耿鼎專攻AM汽車鈑金件開發製造，從銷售地區來看，北美市場占比約23.8%，若加上最終目的地，北美市場占比可到60%到65%，也是耿鼎主要利潤來源，歐洲占比約15%到20%。

耿鼎自結今年7月合併營收新台幣2.03億元，較去年同期2.01億元微增0.88%，累計今年前7月自結合併營收13.6億元，較去年同期14.02億元減少3%。耿鼎今年上半年合併毛利率20.81%，較去年同期20.18%微增，上半年稅後淨利8111萬元，較去年同期8950萬元減少，上半年每股稅後純益0.45元，略低於去年同期EPS 0.5元。（編輯：楊凱翔）1080828