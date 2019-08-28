矽格第3季營運走高 今年拚獲利成長

（中央社記者鍾榮峰台北28日電）IC封測廠矽格第3季營運看佳，5G布局較預期提前，預估明年首季明顯增溫。法人估矽格單月業績走高到10月，第3季將是今年高峰，今年獲利拚較去年成長。

矽格今天下午舉行法說會，展望下半年營運，董事長黃興陽表示，若排除美中貿易戰不確定因素，各類訂單動能可望增加，預估第3季表現可較上半年好轉，單月業績可望較去年同期成長。

展望第3季，矽格表示，包括手機、網通、人工智慧（AI）、車用電子等晶片測試需求增溫，不過也需觀察美中貿易戰變數。矽格持續針對5G、人工智慧、車用電子、射頻物聯網所需的設計研發方案。

黃興陽表示，手機、基地台的5G布局進度較預期提前，目前是由基地台帶動，手機晶片也有小量出貨，預期明年首季起逐步增溫。

因應客戶對5G基地台應用需求，矽格規劃在中國大陸蘇州承租既有廠房擴產，效益預計明年首季浮現。

法人預估，矽格第3季業績可望是今年單季高峰，第4季業績可望優於去年同期。

法人指出，矽格主要客戶可望收回先前觀望態度，訂單陸續回溫，加上5G應用布局提前，第3季接單動能明顯增溫，預期單月業績可望逐月走高到10月，第3季稼動率可到8成以上，今年業績有機會較去年持平，獲利力拚較去年成長。

矽格上半年資本支出約新台幣11.9億元，法人預估下半年資本支出約17.9億元，主要配合客戶5G手機、基地台、人工智慧、車用電子等建置晶片測試需求。

矽格上半年合併營收新台幣42.34億元，較去年同期減少11.8%，上半年稅後淨利4.77億元，較去年同期5.86億元減少18.6%，上半年每股稅後純益1.22元，略低於去年同期EPS 1.55元。

矽格7月自結合併營收8.56億元，較去年同期增加2.64%。累計今年前7月自結合併營收50.9億元，較去年同期減少9.67%。（編輯：鄭雪文）1080828