晟德子公司錦新收購豐華 投審會通過

（中央社記者韓婷婷台北29日電）晟德公布，子公司錦新國際以現金對價每股45元公開收購興櫃公司豐華全部流通在外股份共計7217萬1000股，已獲經濟部投審會通過。

晟德表示，收購條件均已成就，包含收購股數達最低收購數量及取得經濟部投資審議委員會核准。將規劃後續與豐華商議擇期依法定程序終止興櫃市場買賣與停止公開發行。

此外，錦新國際已於2019年8月2日依法向金融監督管理委員會申報延長公開收購期間35日，延長後公開收購期間至2019年9月9日下午3時30分止。

晟德指出，為協助豐華深化大中華區事業布局，希望引進海內外策略型投資股東共同挹注全方位的資源，並透過此次公開收購幫助豐華快速拓展產品類別、業務活動，並提升資源整合效率，藉以擴大市場範圍、營運規模與獲利能力。

晟德今年上半年營收新台幣7.1億元，營業毛利3.01億元，毛利率42.39%，稅後虧損1.78億元，每股虧損0.51元，主要受到認列澳優評價損失和去年未分配盈餘的加徵所得稅影響。

其中轉投資澳優乳業表現亮眼，上半年營收逾新台幣140億元，排除不影響現金流的金融工具公允價值變動後，本業獲利19.58億元。豐華生技則因主要市場中國大陸對保健品政策趨嚴，明顯影響上半年表現。（編輯：楊玫寧）1080829