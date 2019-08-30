大巨蛋避難電腦模擬當機 遠雄：新委員不熟參數

（中央社記者韋樞台北30日電）台北市都發局今天審查大巨蛋案，依審查委員要求討論避難6種模擬程式，結果卻電腦當機，無法完成兩種情境模擬。遠雄企業團表示，委員對參數不熟造成情境互斥，遠雄早已說明。

台北市政府今天審查大巨蛋案，由新委員接手，聚焦防災避難電腦模擬，討論6種模擬程式結果，遠雄提出執行時出現電腦當機，認為參數有問題，引發激辯。

依都發局今天提供資料顯示，都審會討論大巨蛋防災避難電腦模擬設定，分別以避難人員速度為每秒1.2公尺、0.6公尺達成6種結果；狀況部分包含8分鐘離開座位席、15分鐘離開場館、全部人員離開基地總模擬時間。

遠雄企業團副總經理楊舜欽表示，本次審查議題在於模擬人數及參數設定，委員要求兩種速度，3種情境共6種模組，遠雄照單全收。動態模擬是絕對專業，委員因為對參數不熟，所設定的情境參數造成互斥，遠雄團隊在模擬前早已說明可能結果，但是委員執意進行，造成參數互斥而無法完成其中兩種情境模擬，並非遠雄不配合。

楊舜欽指出，模擬條件從先前7項基準，一直到人流速率從每秒1.2公尺又改為0.6公尺，接著調整內定參數，全部做完以後又質疑軟體版權，現在還要求找英國格林威治大學軟體團隊，「真的是沒完沒了」。

楊舜欽說，審查是高度專業，結果審查過程任憑個人意見便可阻撓議事進行，完全沒有專業討論。有人要求現場會勘、又說要把卸任的委員重聘，還有人說再重新找一套軟體模擬，造成審查會現場頻頻干擾，以政治來打壓企業藉此獲得民意，對於專業審查視而不見。

他強調，民粹的代價非常昂貴，屆時必須由社會共同承擔。遠雄仍希望進行符合法規的審議程序，用數據表達，讓專業說話。（編輯：楊凱翔）1080830